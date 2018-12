KATARINA GRUJIĆ O ĐOGANIJEVOJ: Duet s Lunom ne dolazi u obzir! Ona nema glasovne mogućnosti

Ogorčena na uspeh Kristine Kockar, koja je od rijaliti igračice naprasno postala pevačica, sličan put najavila je i njena ljuta suparnica iz "Zadruge" Luna Đogani, a kako stvari stoje, duetu s Katarinom Grujić ne može da se nada.

Naime, popularna folkerka objašnjava da ima jasne kriterijume kada je muzika u pitanju, te da nema nameru da sarađuje s ljudima koji nisu pevači po profesiji.



"Ona nema glasovne mogućnosti, a pevačica se tako ne postaje. Nisi ti pevačica ako snimiš jednu pesmu, a pevaš ih pet u klubu. Pevač ređa hitove, nagrade, uvažavaju ga kolege pevači", rekla je Kaća za Svet, pa objasnila zašto nikad ne bi snimila duet s blogerkom.

"Ja ne bih snimila s Lunom duet jer zamisli da me neko za 30 godina pita s kim imaš duet, a ja treba da kažem - s rijaliti igračem. Ja jesam bila u "Farmi", ali kao pevačica "Zvezda Granda", i tada je moja pesma "Jedno đubre obično" postala najveći hit. Afirmisala sam se i nastavila da ređam hitove, i sada radim svakog vikenda. Meni je rijaliti pomogao, promovisala sam se, imam karijeru kakvu sam želela, tako da mi to ne treba više", jasna je atraktivna pevačica.



Luna besna na Momčila

Glumio je da mu se sviđam!

Luna kao aktuelna učesnica druge sezone "Zadruge" svakodnevno privlači pažnju, a nedavno se zbližila s cimerom Momčilom Milojevićem. Međutim, kada je on spomenuo da mu se sviđa Mina Vrbaški, blogerka je pobesnela.

"Ne volim folirante. Ovo je još jedan od muškaraca koji ulaze ovde da bi napravili neku vezu i zbog toga ostali ovde do kraja. Juče mi je Momčilo rekao, žao mi je što to kamera nije snimila, hajde da napravimo neku foru da se ti meni sviđaš", rekla je Đoganijeva.