TO ME JE UVEK ČEKALO NA STOLU: Ceca otkrila detalj iz života s Arkanom, a evo zašto nikada neće prestati da ga SPOMINJE!

Razgovarajući o ljubavi, Svetlana Ceca Ražnatović prisetila se pokojnog supruga Željka koji je, kako kaže, uvek znao šta ona voli.

"On je tu i dalje sa nama, prosto deo je naše porodice i naravno da ću ga ja uvek pominjati", počela je Ceca u Magazinu In, pa nastavila: "Željko je uvek znao šta ja volim i to me je uvek čekalo na stolu", otkrila je ona u ovoj sezoni praznika, a svi pristuni u studiju pozdravili su je aplauzom.

foto: Printscreen, Magazin IN

S druge strane, za doček Nove godine najviše bi volela da se zavali u garnituru.

"Smatram da čovek treba prvenstveno da voli sebe i da mu bude lepo u sopstvenoj koži. Ja nisam neko ko ne može da bude sam, meni to uopšte nije teško, a po mogućstvu da budu mir i tišina to je idealno. Čovek mora sebi da organizuje život, ne može da zavisi od drugih. Želim da je samo moj daljinski upravljač pored mene i da sebi sipam piće, menjam kanale i zavalim se u garnituru. Gde ćeš lepšeg dočeka!" ispričala je ona.

foto: Printscreen, Magazin IN

Kurir.rs/Foto: Dragana Udovičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir