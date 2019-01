SAŠA KOVAČEVIĆ OTKRIO PLANOVE ZA SVADBU: Šokiraćete se koliko malo gostiju će zvati na VENČANJE!

Pevač Saša Kovačević do skoro nije želeo da pominje svadbu, a kamoli da iznosi neke detalje kako će sve to izgledati. On ni sada nije precizirao datum, ali s obzirom na to da je u ozbiljnoj vezi, verujemo da će se uskoro desiti.

- Nikada ne bih pravio veliku svadbu za 500 zvanica - otkrio je pevač.

On je ispričao i kako zamišlja idealno venčanje.

- Voleo bih da bude nešto intimnije, za desetak mojih najbližih ljudi i da se svi lepo provedemo - istakao je Saša, uz dodatak da je njegova izabranica Zorana "prava devojka za njega".

- Privuklo me je sve ono što je ona. Nemam reči kojima bih mogao da opišem sve ono što osećam prema Zorani. Ona je definitivno devojka za mene - zaključio je Saša.

Kurir.rs/Vip/Foto

Kurir

Autor: Kurir