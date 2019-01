ANASTASIJA MORA MNOGO DA RADI, A VELJKO JE IZABRAO DA SE BAVI MAKLJAŽOM: Ceca o karijerama svoje dece nikad ISKRENIJA! A evo zašto ju je pesma KUKAVICA odvela NA PRAVI PUT!

Svetlana Ceca Ražnatović se ne libi da o svojoj deci govori javno i vrlo iskrno, a sada je objasnila da se slava ne nasleđuje, već da se Anastasija i Veljko moraju itekako boriti, ali i odricati mnogo čega, kako bi napravili uspešne karijere.

Pevačica je pred pričala o svojim naslednicima i njihovim poslovnim poduhvatima koji su počeli da idu uzlazom putanjom.

"Ne može slava da se nasleđuje. Za slavu se boriš, za karijeru se boriš. Anastasija ima mnogo toga na čemu mora da radi, vezano za svoju karijeru, mora da se žrtvuje, da posveti sebe stoprocentno da bi gradila karijeru, ja joj to od srca želim. Ona mora prosto da se posveti tome apsolutno i da živi za to. Kada sam ja počela da biram svoje pesme, od albuma "Kukavica" i "Šta je to u tvojim vemana", od tada nisam htela da snimim ništa što mene nije dotaklo, da doživim to. Tako sam pustila i nju, mora kroz svoj senzibilitet da odluči šta želi, a šta ne želi", rekla je naša pevačica ekipi emisije "Ekskluzivno".

Ona je istakla i da ne shvata šta je to plemenito u sportu kojim se bavi njen naslednik, ali da ipak podržava svaki izbor svoje dece.

"Boks je plemenita veština, tako bar kažu, za mene nije. Šta je tu plemenito u makljaži, po glavi i po telu? Ali drago mi je što je u sportu, što je sebe pronašao. Izabrali su svoje profesionalne puteve, ja sam tu da ih podržim", dodala je pevačica.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs / Foto: Pritnscreen YT

Kurir

Autor: Kurir