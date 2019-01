PRVU BRAČNU KRIZU IMALI SU 2013. GODINE, A SADA SE RAZVODE: Kokićeva i Rađen posle 10 godina stavili tačku, a zbog ovoga su bili u centru SKANDALA!

Ana Kokić i Nikola Rađen ponovo su dospeli u žižu medijskog interesovanja zbog odluke da se razvedu nakon deset godina braka. Tokom prethodne decenije ljubav pevačice i vaterpoliste bila je pod lupom javnosti, a pored brojnih lepih bilo je i onih manje lepih trenutaka, koje nisu uspeli da sakriju.

Ana Kokić je dve godine mlađeg Nikolu Rađena upoznala u jednom beogradskom klubu sada već davne 2007. godine, a prvi korak načinila je upravo ona i to kada ga je polila vodom kako bi privukla njegovu pažnju. Rodila se ljubav, koju su krunisali brakom u oktobru 2008. godine. Ana je tada imala 25, a Nikola 23 godine, a pevačica je na venčanju bila u šestom mesecu trudnoće. U januaru 2009. dobili su stariju ćerku Ninu, a tačno godinu dana kasnije i mlađu Teu.

foto: Dragan Kadić

Često su isticali da su jedno drugom velika podrška, Ana je proslavljenog vaterpolistu bodrila prilikom svih utakmica, dok je on nju podržavao kada je reč o muzičkoj karijeri. Ipak, 2013. godine par je imao bračnu krizu, tokom koje se Ana sa ćerkama iselila iz njihovog zajedničkog stana na Voždovcu i otišla u dom svoje majke. Rađen je tada u jednom intervjuu otvoreno priznao sve što se dešavalo, a nakon što su rešili bračne nesuglasice istakli su da o razvodu nisu razmišljali, da je kriza bila privremena, kao i da ubuduće o privatnom životu neće govoriti za javnost.

Tri godine kasnije, 2016, ponovo su dospeli u centar medijskog interesovanja kada je igračica Goga Aleksić tokom učešća u rijalitiju "Farma" tvrdila da je Rađen sa njom varao Anu.

foto: Damir Dervišagić

"Bili smo godinu dana zajedno. Naravno, dok je bio sa Anom Kokić. Šta da radim, bila sam tada klinka. Ali morate priznati da on ful izgleda. Bolje je da spavam sa dobrim frajerima nego sa starcima. Zvao me je neki lik sa faksa i pitao me za to. Ja sam mu sve ispričala, a on snimao. I tako je izašlo u javnost. Ja sam se zaljubila. Šta da radim. Meni je žao nje. Oni su ostali zajedno", ispričala je ona.

Nikola je oštro demantovao njene tvrdnje, a on i Ana nakon ovog skandala nisu više želeli da komentarišu tu temu. Strasti su se smirile, a par je nastavio da se trudi da privatnost zadrži dalje od medija. Od 2017. godine živeli su na relaciji Beograd - Moskva, budući da je vaterpolista tamo nastavio profesionalnu karijeru. Udaljenost i ugašene emocije dovele su do odluke da na svoj desetogodišnji brak stave tačku, a papire za razvod potpisali su juče, na Božić, nakon čega se Rađen vratio u Moskvu.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir