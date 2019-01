TAMARI ĐURIĆ PRETE UBISTVOM! Uhodio je OPASAN MOMAK, pretio, ali ono što joj je uradio u noćnom klubu ju je ŠOKIRALO! JEZIVO!

Da atraktivni izgled može da donese mnogo problema, dobro zna Tamara Đurić, koja je pre nešto manje od mesec dana postala žrtva čoveka koji je svakodnevno uhodi i preti joj ubistvom.

Kako izvor blizak pevačici otkriva, sve je počelo nakon što je Đurićeva odbila udvaranje ne sluteći šta je čeka.

- Sve je počelo bezazlenom porukom koju je Tamara dobila na Instagramu od nepoznatog muškarca. Ali budući da se Tamari dnevno javi na stotine ljudi, na tu poruku nije obraćala pažnju, niti je odgovorila na muvanje. Međutim, nakon nekoliko dana, na telefon joj je stigla poruka od tog muškarca. Predstavio joj se i pitao je da izađu na večeru - priča izvor i nastavlja:

- Tamara je na kulturan način objasnila da nije raspoložena za udvaranje ni za večere i zamolila tog dečka da joj više ne piše. U nekoliko sledećih poruka pokušao je da je ubedi da se upoznaju, a kada je sve to iskulirala, počele su pretnje i uvrede, uz komentar da joj je bolje da ne glumi ludilo jer će kad-tad biti sa njim - kaže izvor i otkriva da se samo dan nakon toga pomenuti muškarac našao u klubu u kojem je bila i Đurićeva.

To je nije uznemirilo, ali ono što se desilo naredne noći ju je šokiralo. Izašla je sa društvom u jedan klub, a dok je uživala u provodu, stigla joj je fotografija koja ju je šokirala. Na fotografiji je bila ona uslikana te noći u klubu. U strahu je počela da se osvrće oko sebe, a prijateljima je objasnila da je nepoznati muškarac uhodi, ali nisu uspeli da ga primete. Celu tu noć slao joj je poruke u kojima je pisao da će je čekati ispred zgrade i da se ne plaši nikoga. Pisao joj je da će biti njegova i da joj je bolje da se ne buni. Poslao joj je još nekoliko fotografija sa te lokacije, pa od straha nije smela da spava kod kuće, već je otišla kod svojih roditelja - otkriva izvor i navodi da je uhođenje ubrzo preraslo u pretnje smrću.

- Verujem da je taj čovek bio ubeđen da će Tamara popustiti i da je odbijanje samo trenutno. Tamara je zamolila dobrog prijatelja da ga pozove i zaštiti je, što je taj momak i uradio. Tom manijaku se nikako nije dopalo što je uplela druge ljude i što ga je svuda blokirala, pa joj je sa drugog broja poslao poruku da nije pametno postupila i da će završiti u jami - navodi izvor i dodaje:

- Osim što joj je u nekoliko navrata pretio smrću, poslao joj je adresu kuće njenih roditelja i bliske prijateljice. Pisao joj da će povrediti sve do kojih joj je stalo i govorio joj da ima dva dana da se predomisli.

To je bila kap koja je prelila čašu, pozvala je porodičnog prijatelja inspektora, objasnila mu da nedeljama živi u strahu za sebe i svoju porodicu i prepustila njemu da to zaustavi. Sve se nakon dan-dva završilo i sada je sve OK - završava naš izvor.

I sama Đurićeva potvrđuje da je bila žrtva nasilnog muškarca, ali nije dopustila da je savlada strah.

- Istina je da sam imala užasno iskustvo, ali to sada, hvala bogu, mogu da ostavim iza sebe. Nisam se toliko uplašila za svoju bezbednost, koliko me je uzdrmalo to što je taj muškarac pretio mojoj porodici i ljudima koje volim. Nijedno žensko biće kroz to ne treba da prolazi i o tome ne treba da se ćuti. Muškarci koji na odvratan način pokušavaju da napakoste slabijem polu nikada neće moći tako da se nazovu - zaključuje Tamara.

