ODRŽAN POMEN MIKIJU JEVREMOVIĆU: Ćerka legendarnog pevača priznala šta je muči i PUNE DVE GODINE od očeve smrti (KURIR TV)

Miodrag Miki Jevremović preminuo je 13. januara 2017. godine. Kako se priseća njegova ćerka Jelena, dan uoči njegove smrti nebo je sijalo od vatrometa, dopirala je muzika sa svih strana, a one je bila najtužnija ćerka na svetu jer je taj svet napustio njen tata. Jelena priznaje da joj Miki najviše nedostaje u vreme praznika, kao i u kafani. Naime, kada čuje njegove pesme u stanju da muzičarima ostavi poslednji dinar iz novčanika.

"Svakako u vreme praznika. To je bilo vreme koje je okupljalo porodicu i prijatelje, tada smo se veselili, pevali, emocije su u toku praznika nekako uvek bile postavljane na pijedestal. Najteže mi pada Pravoslavna nova godina, pošto je tata preminuo upravo 13. januara. Sećam se, dan uoči Srpske nove 2017. godine nebo je sijalo od vatrometa, dopirala je muzika sa svih strana, a ja sam bila najtužnija ćerka na svetu jer je taj svet napustio moj tata".

"Nedostaje mi mnogo i kada negde kada izađem čujem kako pevaju njegove pesme. Tada bi on po običaju uzeo mikrofon i otkinuo pesmu od srca, onako kako je on to najbolje znao, pa mi prosledio mikrofon i nastavili bismo noć zabavljajući goste, iako samo i sami bili gosti".

"Uz njegove pesme danas se svaki izlazak završi mojim bankrotom, jer sav novac koji imam dam muzikantima", rekla je ona.

Legenda zabavne muzike sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde je i održan pomen. Jelena je sve vreme brisala suze sa lica.

