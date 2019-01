EKSTREMISTI IZ BOSNE PRETE SMRĆU VRANJEŠU ZBOG KARLEUŠE! Četnika treba naderati, on je fašističko go*no! Fudbaler na meti najgorih uvreda i UŽASNIH PORUKA! (FOTO 18+)

Užasne pretnje smrću stigle su fudbaleru Ognjenu Vranješu iz Bosne, a sve zbog skandala sa pevačicom Jelenom Karleušom!

Dok region bruji o porno skandalu pevačice Jelene Karleuše, nakon što su u javnost dospele eksplicitne fotografije koje je slala fudbaleru Ognjenu Vranješu, fubaler je zbog objavljivanja fotografija koje su nastale tokom njihovih razgovora preko aplikacije "Fejstajm" sada na meti pretnji!

Prvo mi je pretila sama Karleuša, i to jezivim rečima, a sada je napadnut i od strane, mahom ekstremistički nastrojenih Muslimana iz Bosne.

Fudbaleru na društvenim mrežama prete na razne načine, zovu ga "četnikom", ali traže i da ga izbace iz reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Uvrede su raznolike i okrutne, fudbalera nazivaju "fašističkim đubretom", rasistom i četnikom, a neretko pozivaju i na nasilje nad njim.

Ovo su samo neki od strahovitih komentara koji se pojavljuju na društvenim mrežama:

foto: Printscreen Facebook

foto: Printscreen Facebook

foto: Printscreen Facebook

foto: Printscreen Facebook

foto: Printscreen Facebook

foto: Printscreen Facebook

foto: Printscreen Facebook

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

foto: Printscreen

Kurir.rs

Kurir

Autor: Kurir