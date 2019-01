PORNO AFERA 2. DEO! ŠOK PREPISKA I SLIKE! HOĆU DA TI GA JAŠEM KAO PRAVA DR.LJA! SELA BIH TI NA NOS, DA MOŽEŠ DA LIŽEŠ: Isplivale nove skandalozne poruke i fotke JK i Vranješa! (FOTO 18+)

Sve je više dokaza o tome da su Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ bili u šemi i da su duže vreme razmenjivali lascivne sadržaje, uključujući fotografije i poruke seksualne konotacije.

Najskandaloznija poruka je ona u kojoj Jelena govori Vranješu da supruga Duška Tošića doživljava kao brata i prijatelja, kao i prepiska u kojoj mu ona do detalja opisuje da bi volela da imaju seksualni odnos i šta bi mu sve radila.

- Ja se sa Duškom svađam na krv i nož, ali kad se upale kamere, mi se foliramo - napisala mu je Jelena u SMS prepisci, a on je odgovorio:

- Pričaš jedno, drugo radiš.

- Ja sam javna ličnost. To je farsa za medije - objasnila je ona.



U sledećoj prepisci Jelena je setno opisivala da joj nedostaju momenti sa Vranješom.

- Osećam se kao ku*va. Najsrećnija sam bila kada si me vozio. Kad smo se šetali, kada smo se držali za ruke. Kad smo išli u šoping, kad smo se slikali, kad sam skakutala pored tebe bosa i srećna. Ja ne znam šta da radim - napisala mu je Karleuša, a on joj je rekao da se oseća loše zato što imaju seks u njenoj porodičnoj kući.



- Pa zamisli mene kako se ja osećam. Još kod tebe kući dolazim.

Svakako najeksplicitnija poruka jeste ona seksualne sadržine u kojoj pevačica opisuje do detalja svoje fantazije.

- Koliko te sad želim... Strašno. Kako bih sad pušila taj tvoj tvrdi lepi ku*ac... Odmah bi mi napunio usta, da sve progutam, duboko. A onda bih te pustila malo da se odmoriš i taman kad bi zadremao, sela bih ti na nos vlažnom ribicom, da možeš lepo da ližeš guzu, dugo, a onda bih se tako grubo i naglo nabila na taj ku*ac da vrisnem.

A zatim bih krenula tako da ga lomim i da ga jašem kao prava drolja, da vrtim i da se nabijam, da ulazi najdublje, dok ne počnemo i ti i ja ludački da svršavamo dok me držiš sa obe ruke za velike s*se i govoriš mi da sam tvoja ku*vetina koju voliš najviše da ka*aš - piše u poruci koju je JK poslala Ognjenu.



Bilo je momenata i kada je ovaj par imao i nesuglasice.

- Ne treba da se izvinjavaš! Samo ne želim da budeš dvosmislena. Reci kako jeste i to je to - napisao je Vranješ Jeleni.



- To je bilo zbog turskih medija. Evo kako jeste: Volim te! Izvini, neću više to raditi. Ja njega doživljavam kao prijatelja, brata, deo porodice... Nema tu onoga što imamo ti i ja, i odavno je tako. Molim te, veruj mi - ubeđivala ga je Karleuša, nakon čega su imali žustriju raspravu i umalo raskinuli.

JK: Ako ti tako lako dižeš ruke od mene, onda i ne treba da budem sa tobom.

Ognjen: Okej.



JK: Šta okej?



Ognjen: Ništa, sve u redu.



JK: Ne je*i me, bre, više! Ne kidaj me! Zbog tebe ne spavam, zbog tebe se nerviram, teško mi je jer te volim! NE teraj me, bre, više!



Mala od skandala je Vranješa obaveštavala o svemu, čak i kad kreće na nastupe.

JK: Šta radiš? Ja se spremam za nastup, krećem još malo - napisala mu je ona i ispod ostavila emotikon srce.



Ognjen: Kući, sve je okej.



JK: Vidim po odgovorima.



Ognjen: Kod mene sve top. Ne znam za tebe.



JK: Krećem na nastup.



Duško Tošić oglasio se nakon ovog skandala i stao na stranu supruge.



- Šta da kažem, bićemo još jači, a govna neka kenjaju - rekao je on za portal Telegraf.



Jelena Karleuša nekoliko puta se oglasila u javnosti sa tvrdnjom da joj je sve namešteno, da su slike foto-montaža i da je Ognjen proganja. Zbog toga su je mnogi fanovi na društvenim mrežama pitali zbog čega se uopšte dopisivala sa Vranješom i zašto ga nije blokirala kada joj je slao eksplicitni sadržaj.



