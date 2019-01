PAKOSNO JE ŠTO JE SVE KRENULO NA BOŽIĆ, A ZNAMO ODAKLE POTIČE: Dara Bubamara stala u odbranu Jelene Karleuše, pa se obratila njenoj PORODICI (VIDEO)

Pevačica Dara Bubamara pružila je veliku podršku Jeleni Karleuši u trenutku kada su se u javnosti pojavile njene navodne eksplicitne fotografije koje su, navodno, nastale tokom takođe navodne afere između nje i fudbalera Ognejna Vranješa.

Dara, kako kaže, veruje svojoj prijateljici i da je ovo samo još jedan od planiranih napada na Karleušu.

- To su sve obične gluposti, izmišljotine. Svi znamo kao što je ona rekla odakle to potiče. Još jedna zla namera. Još gore je što je sve krenulo na Božić, što je onako pakosno. Naravno da ne verujem u to, verujem njoj. Podržavam njenu porodicu i da se drže - rekla je Dara.

U međuvremenu, Dara se oglasila na Instagramu i uputila javnu podršku Jeleni.

- Jelena moja, voli te drugarica imas moju punu podrsku, ne može ti niko ništa, tek nas cekaju nove pesme, koncerti, uspesi! - napisala je Dara na društvenoj mreži.

