VESNA ZMIJANAC NEKA POVEDE RAČUNA GDE ČUVA SVOJE STVARI! MOGAO BI I NJEN PORNO SNIMAK DA ISPLIVA! Nastao je pre 30 godina i bliži se dan kada će za njega ZNATI SVI?!

Ova godine će sve, izgleda, vrveti od bluda, razvrata, seksa, prevara i svega onoga što se kosi sa moralnim i porodičnim vrednostima, ako je verovati rečima astrologa Dušana Veličkovića. On je, naime, objasnio da je Strelac ušao u Jupiter, što znači da će isplivavati stare i davno zaboravljene afere, poput one koja se, kako se navodi, krije u prošlosti pevačice Vesne Zmijanac.

foto: Dragan Kadić

"Vesnin amaterski porno-snimak mogao bi da ugleda svetlost dana, a to bi bilo veoma zanimljivo, jer je nastao pre 30 godina. Ona bi morala da povede računa o tome gde čuva svoje stvari ako ne želi da to ispliva u javnost", tvrdi on pa dodaje da je ipak izvesnije da će porno-snimci bivših učesnika rijalitija mogli biti obelodanjeni ranije.

"Kija bi mogla da podmetne pornić Slobi, a da u javnosti glumi žrtvu! Iako mislim da je Kockareva prevaziđena priča, da je nebitna i da nikoga ne zanima, činjenica je da još bitiše na estradnom nebu. Kada joj bude popularnost načisto opala, a taj dan nije daleko, onda će pustiti u etar porno-film koji je snimila sa Slobom. Sama je već rekla da ga ima", kaže Veličković.

Sa druge strane, on ističe da se jednoj pevačici to nikako ne može dogoditi.

"Milici Pavlović to ne može da se desi. Ona se svih ovih godina odlično čuva, tako da nikada nije isplivalo ništa slično. O njoj može samo da se nagađa i spekuliše, ali da bude uslikana sa dečkom ili devojkom, nije moguće", ističe on.

Nataši Bekvalac, prema njegovim rečima, smeši nova ljubavna priča, kao i afera.

foto: Damir Dervišagić

"Nataša Bekvalac ima aspekt da se zaljubi i to će se desiti uskoro. Ona ima Veneru u Lavu, a to znači da će sve što joj se bude dešavalo biti pod svetlima reflektora. Rođena je da bude progonjena, tako da će je progoniti mnogi muškarci. Već narednog meseca joj stoji aspekt zaljubljivanja i početak nove ljubavi. Do kraja godine će možda isplivati i neka afera, ali joj takođe stoji i brak", kaže Dušan, pa dodaje: "Pre dve godine sam rekao da će brak Jelene Karleuše i Duška Tošića upasti u krizu. Duško o ovom skandalu još ćuti zato što i sam ima putera na glavi".

"Divna Karleuša je svojevremeno govorila kako je njen zet švalerčina, te ne treba da čudi ako se u budućnosti pojave još neke žene koje će priznati da su sa njim bile u seks-kombinaciji. Polupismeni trkači za loptom oduvek su bili mamac za sponzoruše".

foto: Dragana Udovičić

"Početkom februara Venera ulazi u znak Jarca i tada počinje 'epidemija sindikalnih ljubavi'. To znači da će se dešavati ljubavi iz istih branši: pevač sa pevačicom, glumac sa glumicom, lekar sa lekarkom... pa će tako i na javnoj sceni biti dosta tajnih veza među kolegama. Samim tim, biće i dosta afera", nastavlja ovaj astrolog: "Godina je počela veselo, ali poznatima nebo nije naklonjeno. Nemojte misliti da će uspeti da sakriju svoje veze i afere. Sve će ugledati svetlost dana, pitanje je samo kada", tvrdi on.

foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo/Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir