UZMIMO U OBZIR SUDBINU KOJA JE I NJEGA SNAŠLA: Dea Đurđević progovorila o Dači Ikodinoviću koji joj je pružio podršku!

Dea Đurđević preživela je agoniju kada joj je autobus otkinuo ruku, a uspešno se oporavlja u Kliničkom centru i nada se da će se uskoro ponovo vratiti na male ekrane.

Podršku tokom teškog perioda Dei su prižili porodica, prijatelji, ali i Dača Ikodinović, koji je imao sličnu situaciju 2008. godine.

"Dača je vrhunski sportista i njegova podrška mnogo mi znači, pogotovo ako uzmemo u obzir sudbinu koja je i njega snašla. Ne poznajem ga, ali bih volela da porazgovaramo. Sigurno bi mogao da mi da dobar savet", rekla je Dea.

Ona je istakla da je presrećna što joj je ruka vraćena, a stručnjaci su joj rekli da to ne može da se meri sa bilo kakvom protezom. Dea je otkrila i da li će se uskoro vratiti na televiziju.

"To zna samo moj doktor. On kaže uskoro, ali to je uvek relativan pojam. U svakom slućaju, bićete obavešteni", rekla je voditeljka.

