MILJANA GA PROGANJALA, TVRDILA DA SU BILI U VEZI, A SADA ĆE POPITI TUŽBU: Pevač je pobesneo kada je čuo sve što je Kulićeva o njemu pričala, ne gine joj ZABRANA PRILASKA!

Miljana Kulić je boravila u rijalitiju i tada iznela šokantne stvari o pevaču Saši Kovačeviću, koji je rešio da je tuži.

Ona je govorila kako je ostavila pevača, jer su se retko viđali, ali je i uzimao, kako je tada rekla "belo" i pitao je da i ona proba.

Prema izvoru bliskom pevaču, Kovačević je rešio da tuži rijaliti zvezdu.

"Saša nije obraćao pažnju na to što je Miljana pričala da je bila sa njim, jer zna da joj niko neće verovati. Ona je dolazila na nastupe i slikala se sa njim, ali se nikada nisu ni družili, a kamoli bili u ljubavnoj vezi. Saletu je sve to bilo smešno dok mu prijatelji koji prate rijaliti nisu rekli da Miljana priča kako ju je terao da koriste narkotike. Sale je sportista, on retko, ali baš retko, popije i alkohol, a kamoli nešto drugo. Kako bi stao na put tim budalaštinama, rešio je da tuži Miljanu, čak i da traži zabranu prilaska. Ne zna kako drugačije da stopira sve to", otkrio je izvor.

