BRAČNI PAR SE OTPRATIO NA INSTAGRAMU: Duško tražio razvod od JK, ona pobegla u Istanbul!

Duško Tošić definitivno je odlučio da okonča brak s Jelenom Karleušom, o čemu svedoče njegovi potezi poslednjih dana.



Fudbaler je u subotu otpratio još uvek zakonitu suprugu na Instagramu, a ubrzo je to učinila i ona. Prema našim saznanjima, koja smo i objavili u magazinu Kurir Stars od 10. aprila, Tošić je odluku o razvodu s pevačicom doneo još dok je njena porno-afera sa Ognjenom Vranješom bila u jeku, ali je odgodio tu formalnost zbog smrti Jelenine majke Divne.

foto: Prinrtscreen Instagram

- Samo dva dana pre Divnine smrti poslao joj je zahtev za razvod, ali je onda rešio da odloži brakorazvodni proces zbog nemilog događaja. Hteo je da ispoštuje njenu bol za majkom i da pričeka neko vreme, ali nije odustajao od svoje namere. Čim je prošlo 40 dana od sahrane, rešio je da nastavi gde je stao. Više nisu u kontaktu, dok se s ćerkama uredno čuje i dopisuje. Kada je shvatila da je došao kraj njenom braku, Karleuša se spakovala i otišla za Istanbul kod prijatelja. Očajna je ponajviše jer je svesna šta je očekuje. Posle porno-afere i majčine smrti, sad će morati da prolazi i kroz brakorazvodnu parnicu - kaže naš izvor blizak pevačici.

foto: Kurir

Inače, javna tajna je bila da ovaj par odavno nije u ljubavi, o čemu je i sama pop diva svedočila kada je svom navodnom ljubavniku Ognjenu Vranješu napisala da ona i Tošić samo glume pred kamerama. Raspad njihove zajednice ubrzala je Jelenina porno-afera s Vranješem i sve ono što se tada razotkrilo. Upravo tada je Duško i odlučio da okonča brak. Prelomni trenutak bio je objavljivanje Jelenine prepiske sa Ognjenom, gde ona jasno naglašava da će se razvesti od Tošića, ali da za to "on mora da bude kriv".

foto: Profimedia, Marina Lopičić

- Posle porno-afere Duško je zamalo podlegao Jeleninim molbama i bio je spreman da da šansu njihovom braku, prvenstveno zbog dece. Ali poruke koje njegova žena razmenila sa Ognjenom, a koje je baš Kurir objavio u februaru, podstakle su ga da preseče i ostavi je. Kad je pročitao tu prepisku, pukao mu je film! Odmah je pozvao advokata u Beogradu, koji mu je predložio da prvo ponudi Jeleni sporazumni razvod braka, što je on i prihvatio, jer je, pre svega zbog njihovih devojčica, želeo da se rastanu u miru. Tako je advokat u petak, 1. marta, Jeleni poslao zahtev, što je nju šokiralo, pa ga je odmah pozvala i tražila objašnjenje. On joj je rekao da više ne mogu da funkcionišu zajedno i da on neće odstupiti od toga, na šta mu je ona odgovorila da će ipak još razgovarati. Onda je 3. marta umrla Divna i on je sve stopirao, ali sada više nema razloga za čekanje - tvrdi naš sagovornik.

Jelena i Duško juče se nisu oglašavali ovim povodom.



Pada na istim greškama

I prvi brak joj pukao zbog preljube Jelena poslednjih meseci prolazi kroz sličnu situaciju kao pre 15 godina, s tim što sada trpi znatno veće posledice. Podsetimo, Karleuša se u septembru 2004. udala za Bojana Karića, od kojeg se ekspresno razvela posle manje od pet meseci braka. foto: Kurir Štampano Kao razlog, tada se navodila njena prevara s jednim telohraniteljem. Pevačica je demantovala tu aferu, međutim, ona je demantovala i da je bila u šemi sa Vranješom, i pored toga što su objavljeni mnogobrojni dokazi koji to potvrđuju.

Ivan Ercegovčević/ foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

