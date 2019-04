POZNATI REAGOVALI NA MIRKINU IZJAVU O ŽENSKOJ DECI, A KIJA KOCKAR JE BILA NAJOŠTRIJA: Žena je ženi najveći neprijatelj i to je veliki PORAZ!

Mirka Vasiljević šokirala je javnost svojim stavom o vaspitanju ženskog deteta, pa je isprovocirala i javne ličnosti kada je rekla da žensko mora da zna kad da zaćuti.

- Žensko mora da zna da je žensko, a to podrazumeva da zna da zaćuti kada treba, jer mi treba mudro da naučimo da ćutimo, jer onda može da opstane i brak, onda možete da dobijete šta god hoćete, ali malo da sačekate. S druge strane, da kao žensko bude dama, da se ne ponaša onako kako dami ne priliči. Da, jednostavno, bude pravična kroz život i da bude srećna - izjavila je Vasiljevićeva.

Kija Kockar prva se oglasila na Instagramu sa emotikonom gađenja, a onda je za Kurir objasnila šta tačno misli.

- Svako ima pravo da vaspitava svoju decu kako god želi, ali dati medijski prostor ovakvoj izjavi u zemlji gde se mi žene i dalje borimo za svoju reč je krajnje bezobzirno i uvredljivo. Kako kažu, žena je ženi najveći neprijatelj. Na društvenim mrežama najuvredljivije komentare žena piše ženi i to je naš najveći poraz, zato ću Mirku mog odgovora poštedeti i verovati da se možda samo nespretno izrazila - poručila je oštro, a onda dodala da nema ništa protiv glumice lično.



- Ako se već vodi tom politikom da treba da zaćutimo mudro, to je trebalo i u ovom slučaju da primeni. I da se zna, ja ništa protiv Mirke lično nemam, ovo bih joj rekla i u lice da je poznajem, ali kao obična žena sam zgrožena takvim razmišljanjem - otvoreno je rekla Kockareva, dok je u Mirkinu odbranu stala njena svekrva Marina Rajević Savić.

- Dok je u našoj Srbiji ovakvih mladih žena, supruga, majki, ćerki - ima nade - napisala je poznata voditeljka na Instagramu, dok se njen suprug ipak malo ogradio.



- Ja samo mogu da kažem da Mirka bolje zna od mene kako treba sa ćerkom, jer sam ja gajio sina - rekao je Mirkin svekar Dule Savić za Telegraf.rs.

Glumica je kasnije pojasnila svoj stav.



- Nije dobro da uvek jedna strana dominira. Tako da, u tom kontekstu sam rekla da ume da zaćuti, a da odabere dobar momenat kad treba nešto da kaže. Jer, kad ja skočim na prvu loptu u odnosu sa Vujadinom, nekada se samo prolongira situacija i zakomplikuje, a da sam sačekala sat vremena i momenat kad smo sami, da dođemo kući, mnogo bih više postigla u tom momentu - istakla je glumica.

REAGOVANJA

Nada Topčagić: Mirka, ne smeš da ćutiš!

- Mirku jako cenim i volim i njena izjava me je frapirala. Ne sme nikada da ćuti. Ja imam jezik odavde pa do Australije, čak i kad nisam u pravu, to mora sve da grmi. Ma, ne sme niko "a" da mi kaže, pa mora se imati mišljenje, inače ode sve u aut. Divim joj se kako uopšte tako i opstaje.