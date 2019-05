KAKO ME UKOPA! A JA SE OVDE BORIM ZA TEBE! Drama u Zvezdama Granda: Bekuta se jedva SABRALA!

Ana Bekuta, kao i ostatak ekipe žirija, bori se na sve na čine da omogući svojim kandidatima u "Zvezdama Granda" mesto u narednom krugu. Osim što sate i sate provodi sa njima na probama, pevačica ih bodri i tokom nastupa, a zatim se dovija kako god može ne bi li uticala na ostale članove žirija da budu blaži prema njenim pulenima.

Upravo zbog toga ju je šokiralo ono što je uradio Jovan Marković, dvadesetjednogodišnjak iz Užica, koji je u njenom timu.

Bekuta je nekoliko minuta vodila polemiku sa ostatkom žirija, ističući da su se ogrešili o njega.

"Imali smo grešaka i jedan i drugi", priznao je uz osmeh Marković, objašnjavajući da su i on i takmičar sa koji je u duelu imali propuste.

"Šta ti, Jovane, govoriš da jeste?!" viknula je pevačica.

Viki Miljković je pokušala da ga opravda, ističući da je "pošten i realan", ali se Ana nije smirivala.

"Kako me ukopa! Ukopa me, a ja se ovde borim za tebe! Sad si me uvredio..." nije mogla da dođe sebi Bekuta od šoka.

Popović mu je tada, pak, poručio:

"Bravo, Jovane. Ti si jedno pošteno biće, za razliku od tvoje mentorke koja ovde vrši pritisak na mene."

