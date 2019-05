ŠOK INTERVJU MIRE ŠKORIĆ: Nikada se neću pomiriti sa Cecom i bolje da ćutim...

Mira Škorić lepo se odmorila za praznike i sada puna elana pomaže svojoj koleginici Jeleni Karleuši oko kandidata u „Zvezdama Granda“, ali i priprema svoj solistički koncert kojim će obeležiti 30 godina karijere. Folk zvezda ispunjena je i emotivno, ali partnera i dalje krije.



Da li ćeš se pomiriti sa nekada najboljom prijateljicom Cecom Ražnatović?

- Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovoga sveta.

foto: Dragana Udovičić

Šta kažeš na to što je njena naslednica krenula majčinim stopama?

- Za Anastasiju imam samo reči hvale. One je jedna prelepa devojka. Pokoriće i majku! Pesma joj je baš, baš popularna i ona može daleko da dogura. Novi hit je otpevala vrhunski. Od malih nogu je bila talenat i ja volim kada talentovana deca uspeju. Imamo primere da pevači guraju svoju decu, ali nije to to. Međutim, Anastasija zna da peva i verujem da će biti ozbiljna zvezda.



Je li ti žao što tvoja ćerka nije nastavila tvojim stopama?

- Ne! Moja Milica nikada nije bila talentovana za muziku i najstrašnije bi bilo da sam je motivisala u tom smeru. Sebe je pronašla u medicini i ja je podržavam. Ona je moj najveći uspeh i sreća u životu. Sve ostalo mi je sporedno.

foto: Vladimir Šporčić

Kada ti je bilo najteže u karijeri?

- Kada sam pravila pauze i kada me ljudi pitaju: „Gde si? Što te nema?“Zapravo, tada sam imala zdravstveni problem.



Kako ti je sad sa zdravljem?

- Pu-pu-pu, nikad bolje.



Zašto kriješ dečka?

- E, pa ne možete da me ulovite. Vidi, jeste najmoćniji, najopasniji, ali nema šanse da mi uđete u trag. Krijem ga kao zmija noge. Ja nisam moderna, nisam od ovih što šetaju te fensi frajere. Imam pet banki i nije logično da imam dečka, nego čoveka. Je l‘ tako?

foto: Vladimir Šporčić

Tako je. Nego, ko ti je čovek?

- Nisam moderna baba da šetam te mlađe, patrijarhalno sam vaspitana i imam pravog dasu. On je vrlo ozbiljan i normalan. U mojim godinama ne znam da li može baš da se kaže da sam se zaljubila, ali lepo je to kada dve energije mogu dobro da funkcionišu i da se podudaraju.



Kako se to voli u tvojim godinama?

- U mojim bapskim godinama mi se šetamo po parkiću, držimo se za ruke. Zasad bez štapa i kolica, ali i to nam se bliži. Polako obilazimo staračke domove. Trčimo po lekarima i to je sve sad u skladu s godinama.



U „Zvezdama Granda“ si pravo osveženje i pojačanje koleginici Jeleni Karleuši.

- Ivana Peters i ja smo zadužene za ono što najviše volim, a to je produciranje vokala. Jelenin tim ima najbolje kandidate. Danonoćno smo u studiju i to su zaista predivna deca. Ja sam prvi primer da festivali, takmičenja ne znače ništa. Ovo je jedna velika odskočna daska i ako se emituje na pet nacionalnih televizija, to je ozbiljan marketing i to treba iskoristiti.

foto: Vladimir Šporčić

Toliko je pevača iznedrio „Grand“, ali i dalje je teško biti Ceca, Mira, Lukas...

- Možemo na prste ruke da nabrojimo one koji su to zaista unovčili, a da su kompletne ličnosti. Verujem da će ova grupa da protrese estradno nebo jer ima kvalitetnih pevača. I da mogu da se ponove i Ceca, i Lukas, i Jelena. Ova deca su vredna i uporna, u stanju su da vežbaju po pet sati dok to ne bude savršenstvo. To rade ozbiljne zvezde.



Šta nam novo spremaš?

- A, to je tajna. Može svašta da se desi. Apelujem na menadžera Baneta Obradovića da se oglasi i da mi potvrdi datum jubilarnog, 30. koncerta. Sve pesme dobiće nove aranžmane i sve će drugačije zvučati. Žao mi je što nisam bila na koncertu Snežane Ðurišić, to ne mogu sebi da oprostim, ali bila sam na putu u Hrvatskoj. Pojela sam se živa jer to je praznik za uši.

Profesionalac KARLEUŠA JE JAČA NEGO IKADA foto: Printscreen Instagram Kako Karleuša podnosi sve što joj se desilo od početka godine? - Viđam je samo na snimanjima. Imamo profesionalan odnos. Koliko dobro razume muziku videla sam u studiju. Odlično kapira svoj posao i posle svega se vratila jača nego ikada.

Kurir.rs/Ljiljana Stanišić Foto: Nemanja Nikolić

foto: Kurir

Kurir