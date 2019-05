DUŠKO ISPADA PAĆENIK, KARLEUŠA GA PRAVI MAJMUNOM: Reprezentativci Srbije teraju Tošića da se RAZVEDE, a evo šta je on uradio!

Igrači fudbalske reprezentacije Srbije posavetovali su svog saigrača Duška Tošića da se što pre razvede od Jelene Karleuše, jer ga, kako su rekli, pravi majmunom!

Pošto kolege igrača kineskog kluba Guangdžou doživljavaju kao vrednog, uspešnog i dobrog čoveka, iskreno su dali svoj sud o njegovim bračnim problemima, koji su nastali zbog seks-afere njegove supruge i Ognjena Vranješa.

Ispada smešan

- Svi znaju koliko su se Jelena i Duško voleli, a možda se vole i dan-danas. Međutim, njena prevara sa fudbalerom iz Banjaluke ostavila je neizbrisiv trag, zbog čega Duško ispašta. Bez obzira na to što ni on nije cvećka, kolege su ga posavetovale da ostavi pevačicu. Neki mu govore da je izigran, dok mu drugi pričaju da u javnosti ispada smešan paćenik, koji trpi poniženja, te da nijedan normalan muškarac ne bi dozvolio da mu žena na takav način nabija rogove i pravi ga majmunom. Duško je svega odavno svestan i preduzeo je prvi korak kada je dva dana pred smrt Jelenine majke Divne Karleuše preko advokata poslao zahtev za razvod braka, koji je odložen zbog tragičnih okolnosti u porodici - otkriva naš dobro obavešten izvor i dodaje da su fudbaleri reprezentacije Srbije obožavali Karleušu sve do trenutka kad je njena prepiska sa Vranješom izašla u javnost.

Razočarani

- Sportisti su dolazili na njene nastupe u Beogradu i doživljavali su je kao laficu. Prvo nisu mogli da poveruju da je u stanju tako nešto da uradi Dušku, a najviše su se razočarali kada je Ognjenu poslala poruku da muža gleda kao brata i člana porodice. To je jedan od njih nedavno i komentarisao u društvu, pa su se dogovorili da će pokušati da osveste kolegu - kaže naš izvor.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Jeleninim PR timom, ali niko se nije javio na telefon do zaključenja ovog broja.

S druge strane, Tošić je nedavno na Instagramu napisao da je ubuduće nedostupan za komentar novinarima Kurira, pa je i ovog puta ostao dosledan.

PROMENLJIV POSLAO PAPIRE ZA RAZVOD,PA ODUSTAO

Duško Tošić je Jeleni Karleuši poslao papire za sporazumni razvod braka dva dana pred smrt njene majke Divne Karleuše, nakon čega je odlučio da malo pričeka. Zbog neizmernog bola koji pevačica i danas oseća zbog gubitka, fudbaler joj je bio najveća uteha i nije je ostavio u teškim trenucima. Sve vreme je bio uz nju, čak je produžio boravak u Beogradu i nije otputovao u Kinu kada je trebalo. Međutim, njegov stav i odluka nisu promenjeni. Ali, kako vreme prolazi, on sada iz inata ne želi da se razvede kako bi prkosio svima koji ogovaraju i komentarišu njegove probleme i muke.

SUPARNICE SE SRELE CECA I JK NA SUDU BEZ REČI foto: Nemanja Nikolić U Prvom osnovnom sudu juče je održano suđenje Cece Ražnatović i Jelene Karleuše. Nakon što je prethodna dva puta izostala, Karleuša se konačno pojavila, ali je njen branilac iz nepoznatog razloga zatražio izuzeće sudije. foto: Nemanja Nikolić Jelena je tako ponovo prolongirala završetak procesa, koji je započela Ceca tužbom za klevetu, jer je njena suparnica rekla da je naručila ubistvo Zorana Davidovića Ćande. Nakon manje od pola sata, pevačice su napustile sudnicu, ali je Jelena požurila da izađe prva i izbegne susret sa Cecom.

- Tražila je izuzeće sudije. Neka se izjasni bolje branilac. Videćemo šta će da odluči predsednik suda po zahtevu za izuzeće - izjavio je Cecin advokat Dušan Stojković. N. M.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Ana Paunković

Kurir