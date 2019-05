NE MOŽE KRUŠKA DA RODI JABUKU: Kija Kockar zapušila usta Anabeli, a tek šta je rekla za Lunu Đogani!

Anabela Atijas prozivala je Kiju Kockar zato što je objavila snimak njene ćerke Lune Đogani kako plače, a Kockareva joj je odmah uzvratila.

Kija je pritom iznela sve što misli o Anabeli, ali i njenoj ćerki Luni, sa kojom ju je prevario bivši muž u rijalitiju.

foto: Nemanja Nikolić

"Zaista mrzim licemerne ljude, koji pričaju jedno, a rade drugo. Dotična osoba i dalje je u fazi rijalitija i samo se bavi mojim likom i apeluje na hejtere da me što više gaze. Meni je taj snimak poslao moj bivši muž i taj snimak ima cela Srbija. Ja ništa loše nisam mislila i kad imam nešto da kažem, ja to kažem javno, a ne kao oni. Dok Anabela huška ljude protiv mene, a postoje crno na belo prepiske, ja uvek kažem javno šta imam i stojim iza toga, za razliku od nje, koja botovima javlja da me pljuju po portalima i komentarima. To je glas jedne osobe, a ne glas naroda. To se vidi na mojim nastupima, a za njih niko nema reči hvale", rekla je Kija za "Svet" i dodala:

foto: Ana Paunković

"Bolje joj je da daje instrukcije ljudima kako da pošalju poruke za decu kojoj je potrebna pomoć i da se bavi humanitarnim radom, a ne bitkama jer rat je odavno izgubila. I Anabela i Luna. Ako Anabela ima nešto da kaže, neka kaže to javno, umesto što radi ovako iza leđa kao prava bubašvaba."

Pevačica je istakla da ne mrzi Lunu, ali da nema lepo mišljenje o njoj.

"Ja Lunu zaista ne mrzim. Smatram samo da je ona veoma glupa devojka, ali kada sam videla Anabelinu prepisku, shvatila sam da, što moja majka kaže, ne može kruška da rodi jabuku", izjavila je Kija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Svet, Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir