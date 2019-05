DEVET PUTA JE POKUŠAVALA DA ZATRUDNI, A U 49. JE POSTALA MAJKA: Voditeljku život nije mazio, a njenog lika svi se rado sećaju sa malih ekrana! Evo zašto NIKADA NIJE ODUSTALA OD MAJČINSTVA!

Tatjana Ferendino Maksimović bila je poznato tv lice, a onda je nestala sa malih ekrana i posvetila se privatnom životu. Želeći da postane majka, i pored pravog partnera i dobrih zdravstvenih rezultata, nije išlo lako, ali voditeljka nije odustajala. Sa 38 počela je svoju borbu za potomstvo, a majka je postala u 49. godini.

- Od samog početka, kada smo shvatili da smo jedno za drugo, želeli smo decu, ali nismo mogli ni da naslutimo da će put do ostvarenja naših snova trajati toliko dugo. Svi rezultati su bili u redu, ali posavetovali su nas, s obzirom na moje godine, a tada sam imala 38, da bi bilo dobro da razmislimo o vantelesnoj oplodnji - započela je svoju priču Tatjana.

Maksimovićeva je ispričala da joj je prvi proces za vantelesnu oplodnju veoma teško pao, da je primila 80 injekcija za stimulisanje jajnih ćelija, ali da na kraju ipak nije uspeo. Drugi put je ostala u drugom stanju, ali je na žalost izgubila bebu.

Od šest oplodnji koje je uradila u Pragu, tri su se završile spontanim pobačajem. Velika podrška emotivnog partnera dala joj je snagu da nastavi, a on je čak i priznao da mogu i da odustanu, jer su njih dvoje najbitniji, samo da je ne gleda kako se muči. 9 procesa oplodnje nije bilo lako podneti, kako je izjavila i sama Tatjana.

- Bilo mi je jasno da to nije ništa kad neko ima 22 godine, ali u mojim godinama je bilo itekako nešto. Postavljala sam sebi hiljadu pitanja, uporno tražila odgovore ali nije ih bilo. I kada kreneš da brojiš, umoriš se dok stigneš do devet, a kamoli kada se radi o procesima oplodnje. To su zapravo meseci priprema, pa posle intervencije veliko iščekivanje da li će uspeti, a onda ogromna tuga i razočarenje kad se to ne dogodi - objasnila je sve Tatjana.

Pored svih razočarenja, pokušala je i deveti put i uspela, u svojoj 49. godini.

- Opustila sam se tek u bolnici posle porođaja. Kosta je na rođenju dobio čistu desetku, a supurg i ja smo, napokon, nakon toliko muka, mogli da odahnemo. Ponekad se uštinem da proverim da nije san. Zapitam se da li je moguće da sam mama, da smo sve pregurali - ispričala je voditeljka koja se porodila 2017. godine.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Yt

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir