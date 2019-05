MILJANA PRAVI KRIVIČNO DELO KOJE JE RAVNO SILOVANJU: Vesna Stanojević iz Sigurne kuće zgrožena, Kulićevu treba PRIJAVITI!

Miljana Kulić prozivala je Sanju Stanković koja je bila žrtva silovanja, pa ju je nazivala i pogrdnim imenima, a evo šta o tome kaže koordinatorka "Sigurne kuće" Vesnu Stanojević.

Ona ističe da niko nema prava da zloupotrebljava počinjeno krivično delo, jer time čini novo krivično delo.

"Komentarisati nečije silovanje je takva drskost i bezobrazluk, to je krvično delo, takođe kao što je i samo silovanje. Tog koji na taj način vređa treba kazniti kao i počinitelja. Pogotovo što to tako javno govori i što to mogu da čuju i deca i mladi, koji se tek formiraju, a vrlo dobro znamo kako su u našem društvu uvek žene krive za sve i kako takva slika koja se šalje sa ekrana može imati dodatni negativan uticaj. Niko ne sme i nema prava da sudi o nečijem silovanju, bez obzira na druge životne okolnosti ili to čime se neko bavi. To treba prijaviti Tužilaštvu, pa dalje da se pokrene postupak i da se vidi da li je ta osoba za izbacivanje iz rijalitija ili za zatvor", rekla je koordinatorka "Sigurne kuće" Vesna Stanojević, koja dodatno objašnjava koliko je težak sam čin silovanja da bi se tako olako manipulisalo žrtvama:

"To je jedan toliko omalovažavajući slučaj tog jednog nasilja koje se smatra jednim od najstrašnijih nasilja. Na primer, žene koje su silovane tokom Drugog svetskog rata, tek sada su se osmelile i smogle snage da progovore o tome, toliko je to težak oblik nasilja. Komentarisanje žrtava je samim tim takav bezobrazluk da to treba kazniti."

