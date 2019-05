SRBI OVO NAJVIŠE ZAMERAJU: Verica Rakočević podelila detalj iz privatnog života, evo šta su htele da joj urade KOMŠIJE!

Verica Rakočević pričala je o tome šta ljudi u Srbiji najviše zameraju jedni drugima.

Naime, modna kreatorka je ispričala detalj iz svog privatnog života, kako bi objasnila na šta misli.

"Komšija koji ima veću kuću, on je lopov. Evo ja živim na selu i ja sam pored svoje kuće, na putu, koji nije sređen, jer Pavlovićeva ulica je puna rupa, ja sam odlučila da napravim dve žardinjere u koijma sam zasadila kedrove. A komšije koje su prolazile pričali su: "A ima para, ne zna šta će, ma srušićemo mi to njoj. Sve će ovo da se sruši!" A sve sam lepo posadila, cveće, drveće... Tu nakaradnu ulicu, raskopanu, jedino što je moglo malo da ulepša, to su te dve žardinjere", rekla je Verica u emisiji "Magazin IN".

