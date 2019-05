KORAĆEVA POKUŠALA DA OPLJAČKA BIZNISMENA IZ VRANJA! Htela je da ga ostavi potpuno ODRANOG: Viđala se s njim kad i sa Mijatovim! ŠOK!

Pored Filipa Mijatova, sada se pojavio i Filip Kostadinović! Ana Korać navodno je sa obojicom bila u isto vreme, a biznismen iz Vranja, koji je poznat po nadimku Filip Vitez, tvrdi da je vrela crnka pokušala da ga ostavi bez cvonjka.

Afera oko Ane i njenih bivših momaka i navodnih finansijera se ipak nastavlja.

"Ana je gledala da na sve načine iskoristi svoje momke. Ona i Mijatov bili su u kombinaciji, ne klasičnoj vezi jer se ona viđala i s drugim muškarcima. Tako je na red došao i na Filipa Kostadinovića, kog je upoznala preko Instagrama. Nakon mesec dana veze, Ana mu je predložila da žive zajedno i navodno je našla stan u centru grada koji je koštao 600 evra mesečno. Pošto je Filip hteo unapred da plati stan, ona mu je rekla da zove direktno gazdu i reši to i potom mu dala broj telefona. Njen predlog bio je da traži smanjenje kirije na 500 evra i plati godinu dana unapred. Kasnije se ispostavilo da mu je Ana dala broj svog brata i da je zapravo htela samo da mu uzme novac za stan i ostavi ga", ispričao je izvor blizak zadrugarki pa dodao:

"Ani je Kostadinović plaćao sve što je poželela, ali kada je saznao da hoće da mu otme pare na prevaru da će živeti s njim, on joj se osvetio. Odveo ju je u šopIng i ona je izabrala stvari u vrednosti od 6.000 evra. Filip je rekao prodavačici da sve spakuje, da će njegova firma platiti preko fakture sutradan i da će vozač tada doći po stvari. Nakon toga otišli su u njen stan, imali se*s i čak se snimali njegovim telefonom, jer je ona bila zadovoljna dobrim šopingom i pričala mu kako jedva čeka da se usele u njihov stan. Nakon toga, Filip je otišao kući u Vranje, pozvao je Anu i rekao joj da neće dobiti stvari i da se samo izblamirala u prodavnici. Zahvalio joj se na dobrom se*su i rekao da joj nikad neće zaboraviti to što je htela da ga nasamari za pare. Rekao joj je da je otkrio kako je htela da ga prevari i da je zapravo samo ona na kraju prevarena."

foto: Printscreen

Filip Kostadinović je potvrdio ova saznanja.

"Tačno je da sam bio sa Anom Korać u vezi pre njene popularnosti i pre 'Zadruge'. Bilo je tu svega i svačega, ja bih nju u vezi maksimalno ispoštovao da nije htela da me prevari oko tog stana. Pričala mi je za Filipa Mijatova da je proganja i smara i da je morala to da trpi jer je pre toga pozajmljivala pare od njega. Ja sam se ponudio da mu vratim taj novac, ali on nije hteo da uzme", rekao je biznismen iz Vranja koji je poznat po nadimku Filip Vitez.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Damir Dervišagić

Kurir