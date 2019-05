ČIM JOJ JE ĆERKA ZINULA, TAKO SE ONA ZGRČILA! Posle šok izlaganja Ivana Vrbaški progovorila o Mininom životu sa Anom Korać! Ništa nije PROPUSTILA!

Mina Vrbaški nedavno je Drvetu mudrosti ispričala sve što je znala o vezi Ane Korać i Filipa Mijatova. Prema Mininim rečima, veza se odvila dok su njih dve živele zajedno. Ana, sa druge strane, poriče i vezu i zajednički život.

Minina majka Ivana u grču je ispratila čitavu ovu priču, ali ipak je rešila da se oglasi. Pre svega, istakla je da zna da su njena ćerka i Ana živele zajedno.

"Pratila sam, već sam bila u grču šta će da priča, ali ništa strašno. Ona često u mnogim pričama pomene mene, ja sam to već i rekla, ja ne bežim od toga, ja čoveka (Filipa) poznajem. Ja ne mogu da potvrdim odnos njega i Ane, ja to ne znam, niti se petljam u to. A ja sam i kada je Mina i prvi put rekla da su živele zajedno, to i potvrdila. To je istina i to je tako. Ne znam zašto ljudi imaju potrebu da se peru od svojih postupaka. Mina nikoga nije pljunila i uvredila, a drugo, ispada da Mina nije prijatelj jer je priznala da je živela sa njom, a Ana je navodno dobar prijatelj jer se pere od toga. Šta je tu strašno, živeti sa nekim? Sve mi je to bezveze, ali neka svako ustane i kaže kako jeste. Ako je mogla Mina, mogu i drugi", rekla je Ivana.

Za svoju ćerku i Eleonoru takođe je imala komentar:

"Nora i ona su bile u dobrim odnosima jako. Ljudi su to zaboravili, ne znam što ne bi bile u dobrim odnosima i sad. One se nisu zbližile, samo su nastavile gde su stale. Što bi se svađale, pogotovo kad je tu neki momak u prolazu", misleći na Marka Markovića.

"To su čiste budalaštine, ne glupost, nego... Valjda bih ja to prva primetila. Oni tamo vide i ono što se ne dešava, jako su dugo zatvoreni tamo. Mina i Nora, nema šanse", zaključila je Ivana.

