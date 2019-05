BILE SU CIMERKE, A SAD JE IZDALA! Mina otkrila SVE ŠTO ZNA o Ani Korać, reči Filipa Mijatova će napraviti HAOS u Zadruzi!

Mine Vrbaški priznala je sve što zna o životu Ane Korać i njenom odnosu s Filipom Mijatovim, pa je između ostalog potvrdila sve ono što Ivanjičanka nedeljama demantuje - da joj je on bio dečko, da su imali seks, te da joj je plaćao stan i skupe krpice.

"To sve što Mina priča, to je istina! Mina sve zna! Ona se družila sa nama... Mi smo se svi, u stvari, družili jedno vreme - onda su se Mina i Ana nešto posvađale, ja sam tu prešao s Anom, smanjio sam druženje s Minom. To zna ceo grad! Priča da sam je progonio posle "Zadruge 1", a mi se posle toga nikad nismo ni videli... U stvari jesmo jednom, sasvim slučajno, u prolazu. Tad se čak nismo ni pozdravili", rekao je Filip Mijatov, koji ističe da se Koraćeva sama zapetljala u sopstvene laži.

"Ona je sama sebe odala, zato što je pričala da sam psihopata, da sam ja nju jurio!", dodao je on.

"Mina sve zna, ona zna i dok smo bili zajedno Ana i ja, i nakon toga... I kad se selila kod nje, Ana je mene zvala, to sve Mina zna. Ne samo njih dve, svi znaju! Samo sam želeo da se dokaže da je Ana ološ - to se dokazalo, svi su je izviždali na "Zadrugoviziji". Zbog tih kola i zbog tih batina sam joj se osvetio, sad završavam s tim. A svaka čast Mini, svaka joj čast! - zaključio je Mijatov.

