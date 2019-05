PRIJAVLJUJEŠ GA POLICIJI A PLAĆAO TE JE ZA ODNOSE, VOZIŠ NJEGOV AUTO... ?! NE BLAMIRAJ SE VIŠE! Ana Korać posle oštrih optužbi progovorila o vezi sa Filipom! RASPAMETILA! (VIDEO)

Iako ih je uvek negirala, priče o sumnjivim radnjama Ane Korać šire se brzinom svetlosti! Zanosna crnka nije propustila priliku da istakne da je sav novac kojim raspolaže dobila od roditelja, a kako vreme odmiče, mnogi sve više sumnjaju u to.

Posebno otkako se oglasio i njen bivši dečko Filip Mijatov, pa argumentovao sve navode da je provodio vreme sa njom, plaćao joj stan i račune, a ujedno je i finansirao i učinio da uživa u luksuzu o kojem je oduvek sanjala, njene brojne negacije pale su u vodu.

Iz tog razloga, rešila je da progovori o svemu, pa kada su je upitali da li je imala nešto sa Filipom, pred punim crnim stolom izjavila je:

"Nisam nikada ništa imala sa njim. On je samo bio zaljubljen u mene i to je to."

Miljana Kulić i te kako je imala komentar na ovu njenu izjavu.

"Nemoj da lažeš ove ljude! On tebi nije dao novac na ruke, nego je seksualno opštio sa tobom, pa ti je za to plaćao. Nemoj da se blamiraš više! Da nije ušla u vezu sa Davidom on se ne bi ni javio, ne bi je ni tražio... Ti voziš njegov auto, a onda ga prijavljuješ policiji. Ja pretpostavljam da je Ana tog Karla predstavila javnosti kao bivšeg, a da je on u suštini njen makro ili zaštitnik", govorila je Miljana.

"Da nema Ane Korać ne biste imali šta da komentarišete", ponavljala je vidno iznervirana Ana, ali to nije zaustavilo priču da se razvija dalje.

"Baš sam pratila ovu priču. Pokloni su normalna stvar, međutim, ono što se vezuje za te poklone i što je mnogo čudno je to, ako je neko psihopata i ujedno bude pozvan da spava u nečijem stanu... Kad se to bude obrazložilo... ja gledam po sebi! Kod mene u stanu nije spavao nijedan moj najbolji drug", rekla je Ljuba Pantović.

