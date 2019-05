PROSTITUCIJA JE NAJSTARIJI ZANAT, NEMOGUĆE JE TO ISKORENITI! Teodora Džehverović nikad iskrenija: O ovome do sad nije PRIČALA JAVNO! ŠOK!

Teodora Džehverović otkrila je šta misli o abortusu, kao i to zašto smatra da je važno da čovek u nešto veruje. Kao veliki protivnik droga, pevačica je istakla da se naježi svaki put kada pomisli koliko je zapravo dostupna.

Prostitucija

"Prostitucija je najstariji zanat, te ju je nemoguće iskoreniti. Prisutna je u svakom društvu, samo što je negde legalizovana, a negde ne. Mogu da prihvatim stav da svako bira čime će se baviti, ali ne mogu da shvatim činjenicu da prostitucija lagano postaje trend i jedina opcija za mnoge mlade devojke. To mi je neprihvatljivo i tužno. Zbog toga sam protiv legalizacije prostitucije."

Abortus

"Abortus je pravo žena da same odlučuju o svom telu i niko ne sme da se meša u tu odluku. Bilo bi lepo da nijedna žena ne mora doneti takvu odluku, ali ima situacija kada je primorana, kada rizikuje svoje zdravlje i život ili kada plod nije u redu. S druge strane, živimo u 21. veku. pa bi ljudi trebalo više da paze, kako ne bi ni dolazilo do neželjenih trudnoća, a onda i do abortusa."

Život posle smrti

"Verujem u Boga i verujem da postoji nešto veće od svih nas. Svi smo bar jednom razmišljali o tome šta se desi kada umremo, ali nam niko ne može dati odgovor na to pitanje. Važno je da čovek u nešto veruje jer će se tako truditi da bude najbolja verzija sebe."

Lake droge

"Protivnik sam lakih droga i bilo kakvih droga uopšte. Isto važi za sve ostale poroke. Ne mislim da bi nam legalizacija donela bilo šta dobro. Naježim se na pomisao da droga može biti dostupna klincima."

Seks na jednu noć

"Neobavezan seks treba da bude stvar izbora, a ja sam protiv toga. Ali ko voli, nek izvoli."

Eutanazija

"Pitanje da li smo mi pozvani da odlučujemo o nečijem životu i smrti izuzetno je teško i mi kao društvo treba da pričamo o svim eventualnim zloupotrebama, pre nego što i pomislimo da legalizujemo eutanaziju kod nas. Nikome ne bih poželela da se nađe u toj situaciji."

Psihijatar

"Ukoliko neko ima psihički problem koji ne može da prevaziđe, ne postoji ništa loše u tome da potraži stručnu pomoć. Ljudi slabo razgovaraju jedni s drugima, a to je jedan od osnovnih preduslova da se lakše prevaziđe svaki problem."

Razvod

"Svakako je bolje razvesti se nego ostati u lošem braku, šta god okolina da kaže. Ipak, čini mi da ljudi u današnje vreme olako stupaju u brak, a nisu ni spremni da prave kompromise niti da se žrtvuju za dobrobit partnera i zajednice."

Gej brakovi i usvajanje dece

"Nemam ništa protiv gejeva niti bih im zabranila da stupe u brak. Ukoliko njihova veza ili ljubav nikog ne ugrožavaju, zašto bi ih ljudi mrzeli? Uglavnom oni koji ništa ne znaju, najviše i napadaju ljude koji su drugačiji, a gejeve najviše vređaju ljudi koji o njima nemaju ni blagu predstavu. Oduvek glasam za ljubav i podržavam gej brakove jer često u njima ima više ljubavi nego u regularnim zajednicama. To je moj stav i ne zanima me ko će da me zbog toga osudi."

