ZVEZDA GRANDA PRONAŠLA SUNCE U ALANJI: Milica zavodi na plaži! (FOTO)

Milica Pavlović baš zna da uživa! Pošto je poslednjih meseci radila punom parom, jedva je dočekala da pobegne iz gradske gužve i otputuje na kraći odmor u Tursku.

Da joj tišina, more i sunce prijaju dokazuje činjenica da pevačica već u ranim jutarnjim satima zauzima svoju ležaljku na plaži, gde uživa sve do popodneva. Malo se baškari u moru, malo se prži na suncu. S obzirom na to da je zategla telo i dovela ga do savršenstva, nije ni čudo što je svi primećuju. Ona ne privlači turiste kao poznata pevačica Milica Pavlović, već uzdišu za njom zbog njenog sjajnog fizičkog izgleda.

foto: Kurir

S druge strane, fotografijama koje je objavila iz Alanje zapalila je društvene mreže. Ne samo da je svoje pratioce namamila na lajkove, već je dobila brojne pozitivne komentare.



Pavlovićeva će na moru biti narednih nekoliko dana, a potom se vraća obavezama. Uskoro počinje letnja turneja po Crnoj Gori i Evropi, gde su joj zakazani nastupi svakog vikenda, pa će sledeći odmor imati tek krajem septembra. Ovo putovanje dobro joj je došlo da napuni baterije i vrati se svežija i odmornija na scenu.

foto: Kurir

Kurir.rs/Marija Dejanović/Foto: Printscreen

Kurir