MIRA ŠKORIĆ OTVORILA DUŠU: Evo šta pevačica misli o novoj muzici, koje osobine muškarac mora da ima da je OSVOJI i zašto je njena ćerka daleko od ESTRADE!

Mira Škorić progovorila je o današnjoj muzičkoj sceni, ali i privatnom životu.

Pevačica kaže kako nema ništa protiv nove muzike, ali ipak postoji jedan problem.

"Nemam ništa protiv, ali to ne može nikad da se zapeva uz tamburaše. Nemam ništa protiv da se prate trendovi, ja nisam neko ko prati trendove, trudim se da snimam kvalitetne pesme", ističe Škorićeva.

Mirina naslednica, Milica koju je dobila u braku sa hirurgom Vasom Jeremićem se gotovo nikada ne pojavljuje u javnosti, a folkerka ističe da nju medijska pažnja ne zanima.

"Ona je peta godina fakulteta, ona to gura i ja sam jako ponosna. To mi je najveći životni uspeh u životu. Neko je ko zaista ne voli medije, ali me podržava u svemu", rekla je Mira.

Škorićeva je u više navrata isticala da je emotivno ispunjena, ali da o svom partneru ne želi da govori javno. Sada je podelila i šta je to potrebno da bi je muškarac osvojio.

"Šta znači papir? Ne znači ništa. Nekako kada je čovek ispunjen na svim poljima, to je potpuno dovoljno. Potrebno je da muškarac bude duhovit, da bude malo jača ličnost od mene, neko ko će reći "Stop, sad će biti ovako, ne možeš više da budeš glavna", ističe Mira.

