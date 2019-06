NE RAZUMEM KAKVI SU TO LJUDI! ONA DAJE SVIMA, A NJOJ NIKO: Majka Nadežde Biljić otkrila ko su najveći neprijatelji njene ćerke, ali NJOJ treba da veruje!

Majka Nadežde Biljić, Slavica nije srećna što njena ćerka često želi da pobegne iz rijalitija, ali kaže da je zadovoljna njenim ponašanjem u odnosu na prvu sezonu.

Slavica smatra da Nadežda ne treba da bude toliko dobra i sve da deli, s obzirom da joj niko ne vraća istom merom.

"Zameram joj što ne traži kad je gladna, ne jede po dva dana, a niko se ne seti sam da joj ponudi. Ponosna je, a i nikada se nije susrela sa tim da nema, uvek smo u porodici rešavali probleme, kakvi god da su. Ne razumem kakvi su to ljudi, mi na to nismo navikli", rekla je ona i dodala da joj se ne dopada ponašanje pojedinaca prema njenoj ćerki.

"Bane Čolak i Bora Santana nisu dvolični nego trolični. Raznih profila tamo ima, svi su skupljeni na jedno mesto. Nadežda nije navikla na to, volela bih da se još više distancira od njih. Što se tiče Tomine i njene veze, ja to podržavam. Možda je trebalo da ostanu drugari, ali oni su odlučili da budu zajedno i moje je da to podržim. Nada je slobodna devojka, kao slobodna je ušla u rijaliti i može da radi šta god hoće. Nekad joj je on još jedan razlog za nerviranje, ali generalno su jedno drugom podrška. Podele cigaru, budu zajedno. Oboje su mladi, perspektivni, pa zašto da ne, kako odluče kad napuste rijaliti tako će i biti, naš blagoslov imaju", izjavila je Nadeždina majka.

Ona smatra da iako se njena naslednica sukobljava sa Zoricom Marković, smatra da su njih dve zapravo prijateljice:

"Zorica je Nadi prijatelj, ne misli joj loše, mada se nekada petlja gde ne treba. Ono što ja znam je da Nadežda u njoj vidi osobu od poverenja i veruje joj, a to što se nekad posvađaju nije ništa strašno. Pa valjda prijatelju možeš da kažeš i dobro i loše, da podeliš sve. Da to nije tako, Nadežda bi prema njoj bila zatvorenija, ovako vidim da su bliske."

