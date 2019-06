SVE GEJ AFERE I SKANDALI KOJI SU TRESLI SRBIJU! Voditelj ga je finansirao, kupovao mu samo FIRMIRANU garderovu, a on ga uhvatio u KLINČU sa dve devojke, a evo kako je košarkašicu bivši PONIZIO (FOTO)

Domaću estradu proteklih godina potresali su razni skandali, a veliku pažnju uvek su privlačile afere.

Pojedine javne ličnosti su se ni krive ni dužne našle u centru ovih priča, a među njima ima pevača, sportista, manekena, glumaca.

foto: Printscreen

Prošle godine tokom trajanja "Zadruge 1" isplivala je priča da je učesnik rijalitija Toma Panić bio u vezi sa makedonskim šoumenom Bokijem Jovanovskim, koji je poznatiji kao Boki 13. Kako je pisao jedan dnevni list, Boki je, navodno, bio godinu dana u ljubavnoj vezi sa Tomom. Kako se pisalo, Boki je bio darežljiv prema Tomi, kupovao mu je firmirane stvari, a Toma se ponašao bahato i nije vodio računa o njihovoj vezi. Navodna veza je, kako se tvrdilo, pukla kada ga je Boki uhvatio kako se u klubu ljubi sa dve žene.

Bivši partneri očigledno vole da nakon kraha ljubavne veze optužuju jedni druge za homoseksualne sklonosti, a to je uradio i Simon Šiklić, pre dve godine nakon što je raskinuo sa bivšom košarkašicom Milicom Dabović."Nikada nisam sumnjao da je Milica lezbijka, znao sam to. Meni je ona priznala da se zabavlja sa tom ženom koja je poznata javnosti, pa to zna cela Srbija. Svi pričaju o tome po gradskim kuloarima. Kada sam upoznao Milicu, nisam znao ko je ona, kao ni žena sa kojom je bila tada. Milica me je upoznala sa njom. Odmah nakon toga počeli smo da se dopisujemo i Milica mi je ispričala da je u vezi sa tom ženom, ali ja to ni jednog trenutka nisam osuđivao", ispričao je on tada.

Aktuelni učesnik "Zadruge" Savo Perović se takođe našao u centru skandala. Za jedan tabloid oglasio se momak koji je tvrdio da je Perovićev bivši dečko

foto: Printscreen

"Savo i ja smo se upoznali letos, 4. juna kada sam bio na odmoru u Crnoj Gori. Upoznali smo se na plaži, ja sam ga onako gledao i jednostavno smo se dopali jedan drugom i ja sam mu prišao i pričali smo, razmenili brojeve i posle dva-tri dana smo se našli na piću. To je bilo u Baru. Videli smo se na piću, a onda smo pošli kod mene kući, pošto ja tamo imam kuću, i mi smo se čuli sve do 3. septembra. Imali smo intimne odnose, u Baru sam letos bio 20 dana na odmoru i Savo i ja smo se tamo viđali skoro svaki dan. On mi je rekao da ima svoju kuću u Baru", ispričao je on.

Zvezde "Granda" Ljubomir Perućica i Milan Dinčić Dinča osim što su kolege su i bliski prijatelji, a u jednom periodu se nisu odvajali jedan od drugog zbog čega su počele da kruže priče da među njima ima nečeg više od prijateljstva

"Umro sam od smeha, zato što, prvo, Dinča i ja smo baš dobri drugari, družimo se duže vreme. Jesmo mi nerazdvojni, idemo na letovanja zajedno i na zimovanja. I na svaku proslavu svojih kolega kad god smo zajedno pozvani idemo zajedno. Kada smo zajedno imamo neku blesavu energiju. Ko god nas poznaje, svi znaju da smo mi isključivo orijentisani ka ženama. Tu nema nikakvih drugih mogućnosti", rekao je svojevremno Perućica kada su ga pitali za navodnu vezu sa kolegom.

