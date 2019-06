SVI DETALJI BRUTALNOG OKRŠAJA KULIĆKE I ZOLINOG MENADŽERA BOBANA! Cela prepiska isplivala je u javnost: Ti si mu bila ku*va, KRMAČO DEBELA! (FOTO)

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz "Zadruge 2" zbog agresivnog ponašanja. Osim što je tokom žurke upriličene povodom rođendana Željka Mitrovića udarila Matoru mikrofonom, zamera joj se i to što je bivšem Zoli uputila monstruozne pretnje i udarala ga pesnicom u glavu.

Kada je izašla iz Bele kuće, svojim fanovima zahvalila se na podršci, te zamolila za još malo strpljenja, pre nego što objasni sve što se izdešavalo.

"Ljudi, hvala vam na svemu. Mnogo mi je teško, razumite me. Čim se malo oporavim od svega, snimam lajv gde ću sve detaljno da objasnim. Volim vas", poručila je ona putem društvene mreže Instagram, prvi put posle diskvalifikacije.

foto: Isntagram screenshot

Međutim, umesto lajva, objavila je prepisku sa Zolinim menadžerom Bobanom pa zapanjila sve.

1 / 5 Foto: Instagram screenshot

Ona je izvesnog menadžera pre toga spomenula kada je od Zole tražila da joj vrati novac.

"Znači, biće ti kičma polomljena. A tebe, će čim budeš izašao odavde, na prvom nastupu, kunem ti se u Željka, dabogda ga sahranila ako tak one bude, ne budeš li spremio novac koji si mi dužan, 9.500 hiljada... Imaš vremena dok ne izađeš odavde. To da znaš da se obratiš do sutra svom emancipovanom menadžeru, je l ti jasno? Novac da mi vratiš..."

U prepisci, Boban je Miljani uputio takođe ne tako lepe reči. Ono što je javnost najviše šokiralo bilo je priznanje "da ju je on tipovao", odnosno nagovorio Zolu da bude sa njom.

foto: Instagram screenshot

"Kako te je iskoristio samo. Je*avao te kad mu se digao ku*ac. Bila si njegova ku*va. Dr*ljo jedna retardirana. Hoćeš sad opet napad da dobiješ dr*ljo retardirana?"

foto: Instagram screenshot

"...Uzeće auto, a ti sidobila diskvalifikaciju. Izbacili su te krmačo debela. Niko te ne voli", pisao je on, a Miljana na iznenađenje mnogih nije reagovala burno.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić, Instagram screenshot

Kurir