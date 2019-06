MESECIMA BLATE JEDNO DRUGO! SVE PRLJAVE TAJNE NJIHOVOG BRAKA: Ivan otkrio da ga je VARALA, a onda je stigao BRUTALAN ODGOVOR Andreane Čekić posle kojeg se NEĆE prestati tresti (FOTO)

Brak Andreane Čekić i Ivana Miladinovića još nije zakonski okončan, ali njih dvoje već mesecima "blate" jedno drugo putem medija i društvenih mreža.

Zvezda “Granda” Andreana Čekić optužila je muža Ivana Miladinovića da ju je varao tokom braka te da je sada u vezi sa Gabrijelom Pejčev. Ivan za “Scenu” tvrdi da ga je Andreana varala sa muškarcem tokom dvonedeljnog boravka u Beču u avgustu prošle godine.

- Ona je mene prevarila krajem avgusta prošle godine. To se dogodilo u Beču. Dobio sam tu informaciju nakon što smo se rastali u oktobru. Osoba koja mi je to rekla nema razloga da me laže. Tada se pisalo se da me je varala sa Emirom Dulovićem ali nije u pitanju on. Reč je o muškarcu koji je svima poznat, ali za sada neću da otkrivam njegov identitet. Ukoliko bude nastavila da me proziva, otkriću s kim me je varala - ispričao je Miladinović.

ovodom ovog njegovog intervjua oglasila se i Andreana putem društvenih mreža te je Ivanu poručila:

- Šta je, Ivane? Sad se igramo igrice "ako sam ja varao i ti si varala"? Volela bih da jesam, jer si zaslužio. Ovako samo još dublje toneš u svoj očaj, pokušavajući da se pereš od jasnih dokaza. Stisni petlju pa optuži nekog nedužnog. Smisli opet na brzinu nešto. I, da, shvati da nisi zvezda, samo si prosečan klavijaturista koji nikada neće biti A liga i da nisi frajer kada pljuješ žene, a posebno ne onu koja ti je sve u životu dala. Snimaj svoje kavere sa svojom dragom i budi srećan! - poručila mu je pevačica.



Međutim, to nije jedini Miladinovićev odgovor koji je "zaparao" uši Andreani, te je na društvenim mrežama podelila njegove reči koje glase:

- Ta priča nema veze s mozgom. Ona tvrdi da sam je varao sa Gabrijelom zato što smo pet dana posle svadbe se dopisivali. Andreana hoće da se opere od ove priče sa oženjenim tako što napada mene. Nije mi branila da se viđam sa Gabrijelom, ali me je uvek popreko gledala ako mi stigne poruka od nje. Smetalo joj je što smo u kontaktu. Sada se Gabrijela i ja viđamo svakodnevno bez ikakvih problema!

- Ko razume shvatiće - kratko je poručila Čekićeva.

