SIN SUZANE PEROVIĆ IZNEO ISTINU O NJENOM BRAKU: Nikola otkrio od kada ona nije sa MUŽEM, pa i zašto je podržao njen S*KS sa Mikijem!

Sin Suzane Perović, Nikola oglasio se povodom intimnih odnosa svoje majke sa Mikijem Đuričićem.

Iako se Suzanin suprug Vlada Perović ne oglašava, njen sin rekao je da je u svemu podržava, pa i da će uvek biti uz nju. On je rekao da je Suzana bila uz njega kada niko drugi nije.

"Kada niko nije hteo ni da čuje za mene, ona je bila tu i poslednji dinar mi je davala dok sam se borio sa svojim problemima i sa zakonom. I dok sam nosio nanogicu, ona se brinula o meni u kući. Ona se zeznula što je uopšte lagala za Mikija, a onda su je uhvatili svi ovi koji ne bi pored nje mogli proći na ulici i počeli da je vređaju. E, to me nervira! Kad je moja majka ulazila u sve to, ja sam joj pričao da ona nije klinka i da joj ne treba rijaliti i to da bude s nekim s kim se ne bi na ulici pozdravila", rekao je on za "Svet" i dodao:

"Ali opet, to je njen život, nek radi šta hoće jer ona i ćale od 1994. godine nezvanično nisu zajedno. Pa nije ona žena, sa oproštenjem, svezala pi*ku da ne može niko da je je*e. Ja ne mogu da se mešam, ali biću tu da joj pomognem i uvek ću je podržavati."

