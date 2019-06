GRATIS ALL INCLUSIVE: U hotelu na plaži nije san!

Još uvek tragate za kvalitetnim smeštajem za porodično letovanje u Grčkoj? „Travelland“ vam, kao uvek, izlazi u susret sa sjajnim ponudama i pruža širok izbor divnih hotela po vrlo povoljnim cenama.

foto: Promo

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Hotel poseduje restorane u kojima možete probati brojna mediteranska i internacionalna jela, zatim: barove, veliki bazen, kompletno opremljenu teretanu, ronilački centar i teren za odbojku na pesku. Igraonica sa stolovima za bilijar i TV-om je takođe na raspolaganju. Za ovaj prelepi hotel aktuelna je akcija all inclusive po ceni polupansiona! 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina ili troje odraslih možete obezbediti po ceni već od 652€!

foto: Promo

Aktuelne su i fenomenalne last minute ponude koje važe za celokupne uplate do 15.6.2019. i koje možete pogledati ovde.

foto: Promo

Na drugom prstu Halkidikija, Sitoniji, nalazi se Porfi Beach Hotel 3*, smešten na samoj plaži nedaleko od gradića Nikiti. Gostima su na raspolaganju teniski teren, bazen, glavni restoran i tradicionalna taverna, igraonica sa stolovima za bilijar i stoni tenis, kao i igralište za decu. Hotel je veoma pogodan za porodice sa decom, a popularan je i među parovima. Nudi prijatnu atmosferu i miran odmor po pristupačnoj ceni. Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja sa doručkom 21.6.-1.7.2019. u ovom hotelu možete obezbediti po ceni već od 324,5€ po osobi ili 398,5€ u superior sobi, gde je smeštaj za dete do 12 godina gratis!

foto: Promo

Leda Village resort 3* predstavlja pravu oazu mira za sve one koji su željni opuštanja. U blizini tradicionalnog sela Horto, smešten u malom zalivu, kompleks se kroz maslinjak blago spušta ka sopstvenoj plaži i kristalno čistom moru. Izgrađen je u tradicionalnom stilu Peliona i ukrašen folklornim slikama i vitražima, što ga čini posebnim i upečatljivim. Poseduje bazene, saunu, jacuzzi, ležaljke na plaži i oko bazena, dečiji klub i igralište, teretanu, terene za sportske aktivnosti. Animacija i za odrasle i za decu je odlična jer hotel nudi mnogobrojne i raznovrsne aktivnosti, među kojima su i časovi grčkog plesa, kao i časovi grčke kuhinje! Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja na bazi polupansiona 21.6.-1.7.2019. možete obezbediti po ceni već od 536€ po osobi, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 i drugo do 4 godine gratis!

foto: Promo

Aristoteles Beach Hotel 4* se nalazi na Kasandri, u mirnom delu Atifosa. Od prelepe plaže udaljen je svega 300 m. Sobe su prostrane, klimatizovane i imaju balkon ili terasu sa kojih se pruža prelep pogled na more ili vrt. Sadrže TV, radio, telefon, mini frižider, sef, fen za kosu... Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju na raspolaganju gostima su restoran, bar, bar pored bazena i bar na plaži, otvoreni bazen, mini market, teren za košarku, šah kao i besplatan parking za goste hotela. Uz sopstveni prevoz, 10 noćenja sa all inclusive uslugom 21.6.-1.7.2019. možete obezbediti po ceni već od 457,5€ po osobi, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 i drugo do 6 godina gratis!

foto: Promo

Oko 3 km od mesta Nea Roda i 5 km od mesta Uranopolis nalazi se prelepi Alexandros Palace Hotel 5*. Smešten je na zelenoj padini koja se spušta do same plaže. Hotel raspolaže udobnim i moderno opremljenim smeštajnim jedinicama. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru koji obuhvata hidromasažnu kadu, zatvoreni bazen i parno kupatilo. Ponuda hotela uključuje takođe otvoreni bazen i odvojen bazen za decu, restoran, barove, TV salu, klub za decu, parking... Uz sopstveni prevoz, 7 noćenja na bazi polupansiona u ovom hotelu možete obezbediti po ceni već od 287,5€ po osobi, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 ili dvoje dece do 6 godina gratis!

foto: Promo

foto: Promo

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

foto: Promo

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir