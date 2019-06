DEA ĐURĐEVIĆ ŠOKIRALA JE I DOKTORE: Niko nije očekivao da će se ovo desiti njenoj RUCI koja je bila OTKINUTA!

Deu Đurđević imala je još jednu u nizu operaciju, a doktori su se potrudili da sve sakriju od javnosti.

Dei su navodno presađeni nervi iz nogu, u povređenu ruku, kako bi lekari u potpunosti uspeli da vrate funkciju povređene ruke. Rezultati su, prema rečima izvora, fascinantni.

"Operacija je prošla bez ikakavih problema i poteškoća. Dea se odlično oseća. Jaka je kao i uvek, i već je počela da pomera ruku, što je šok za sve. Niko nije očekivao pozitivne rezultate tako brzo, međutim ona je očigledno u svemu drugačija. Njena snaga i optimizam su toliko veliki, da ne bi bilo nikakvo čudo, da se u mnogo kraćem roku nego što se očekuje, njena ruka potpuno oporavi. Ona sada treba opet da uči i da hoda, ali s obzirom na njenu želju, i volju, ona će i to brzo da savlada", kaže izvor.

Mladen Mijatović priznao je da se svašta nagađa, ali da je Dea sada dobro. Na pitanje da li je moguće da se Dei kompletno vrati funkcija povređene ruke, on kaže:

"Znate šta, definitivno je, da se ide ka tome, i da se na tome radi. I ona ima želju i volju, jaka je, borac je, i mi se svi naravno nadamo najboljem. E sada, da li će se vratiti skroz funkcija ili neće, na to zaista niko u ovom trenutku ne može da ima odgovor. Uz nju smo, ona je strpljiva i uporna i to je za sada najbitnije. Ali ima tu još dosta posla. Lekari će tu još dosta morati da rade, i ona naravno sa njima zajedno, i to je sasvim sigurno. Za sada kažem sve ide okej, pa polako. Treba za sve to vremena. Ona je do daljeg u bolnici, gde će opet kad za to dođe vreme i kad doktori budu procenili, moći da izlazi, kao što je to do sad radila", završava Mladen.

Dea nakon intervencije nije želela da ulazi u detalje o svom trenutnom stanju, ali je za medije rekla da se oseća dobro. Podsetimo, upravo zbog intervencije, ona se nije pojavila u emisiji Ognjena Amidžića, gde je bila najavljena u utorak uveče.

