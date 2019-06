UŽIVALA JE, PROVODILA SE, PA SHVATILA DA TO NIJE ZA NJU! PLAKALA SAM DANIMA: Suzana Mančić progovorila o razvodu svoje ćerke Teodore!

Suzana Mančić prvi put je progovorila o teškim trenucima u svom i životu svoje ćerke Teodore Kunić, koja se pre 6 meseci razvela.

Teodora je došla iz Amerike, a kako njena majka kaže, sada je dobro, prima platu i zadovoljna je. Suzana je priznala da ne želi da govori loše o bivšem mužu njene ćerke, ali da takav život nije bio za nju.

foto: Dragan Kadić

"Dok su bili u braku, ona je uživala, lepo se provodila, dosta je putovala, ali posle nekoliko godina takvog načina života, shvatila je da to ne želi. Kao svaka majka, kada mi je saopštila da se razvodi, bila sam uz nju i podržala sam je. Međutim, bilo mi je veoma teško i bila sam veoma tužna, plakala sam danima", iskreno nam je ispričala Suzana.

Mančićeva je priznala da poslednjih meseci ima problem u zgradi gde živi.

foto: Vladimir Šporčić

"Poslednjih mesec dana u životu mi je bio pravi pakao. Živim u velikoj zgradi i zamislite kakav haos nastane kada nijedan lift ne radi. Imala sam besplatan kardio. Zbog tog problema mi smo svakodnevno zvali službe i ništa, ali samo jedna moja objava na Instagramu urodila je plodom i za samo sedam dana sve je bilo sređeno. Tada sam uvidela moć društvenih mreža", rekla je voditeljka, koja izgleda fenomenalno, a više ne posećuje teretanu.

"Dvadeset godina išla sam stalno u teretanu i mislim da je taj trud moje telo zapamtilo. Sada sam prestala da idem jer sam se ulenjila, ali volim da šetam i to mi prija. Ponekad kada se setim uradim nekoliko trbušnjaka i meni se odmah vidi, to je do genetike. Više se ne opterećujem koliko imam godina i koliko imam kilograma, važno je da se dobro osećam u svom telu i to mi je najbitnije", završila je Suzana.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragana Udovičić

