REKAO JE DA ĆE ME SILOVATI, ZAKLATI, ZAKOPATI I TO JAVITI RODITELJIMA! Jeziva ispovest pevačice koju je verenik harmonikaš KRVNIČKI tukao i zlostavljao! (FOTO)

Pevačica Sanela Vujnović prijavila je policiji da ju je zlostavljao dečko, harmonikaš Miloš Stojković, koji je, kako stoji u zvaničnim dokumentima, dobio zabranu prilaska žrtvi.

Ovo je drugi put da mu je sud izrekao istu zabranu. Kako kaže, njihova veza traje dve godine, od kojih je godinu i po dana ona s vremena na vreme bila žrtva nasilja. Tek poslednja dva je prijavila policiji.

foto: Privatna Arhiva

Prvo nasilje dogodilo se odmah nakon veridbe. Planirali smo da odemo kod mojih prijatelja na bazen. On mi se nije javljao, pa sam otišla sama i rekla da ga čekam tamo. Došao je oko 11 sati uveče i tada mi je opalio prvi šamar tako da mi se zatresla cela glava. Rekao mi je da sam ku*va što se kupam u kupaćem kostimu. Onda je počeo da me udara po glavi. Vukao me je za kosu ka kolima koja su bila parkirana u susednoj ulici. Onda me je na Pupinovom mostu naterao da u kupaćem izađem napolje. Udarao me je šakom, pesnicama i vređao...

foto: Privatna Arhiva

Ovaj slučaj nije prijavila policiji.

- Ni ovaj ni mnoge druge. Taj dan mi je rekao da će me silovati, ubiti, zakopati, zaklati i da će pozvati moje roditelje, na šta sam ga ja molila da to ne uradi. Moji roditelji imaju samo mene i bila mi je strašna samo pomisao da ih neko pozove i kaže da me više nema. Onda je rekao da će se ubiti, molila sam ga da to ne uradi i ušla sam s njim u kuću.

Ipak, početkom ove godine usledio je još jedan incident koji je prijavila policiji.

- Bili smo na večeri sa prijateljima kada mi je stigla poruka od bivšeg dečka. Agonija je usledila kada smo seli u kola. Uz strašne uvrede počeo je da me udara po glavi, branila sam se do te mere da sam nogom polupala šoferšajbnu, pokušala sam čak i da iskočim iz auta u pokretu. Tada me je prebijenu doveo kod majke - ispričala je Sanela.

Ipak, čim je istekla zabrana, prema Sanelinim rečima, oni nastavljaju viđanja.

- Onda jednog dana dobijam poziv da to veče pevam. On mi ne da. Odlazim da se istuširam i tu sve počinje. Beonjače mu postaju crvene, cepa mi brushalter, hvata me za kosu i udara mojom glavom u vrata. Padam na pod i ne mogu da dišem, molim ga da mi da pumpicu. Tada mi je prišao i pljunuo me.

To je bio trenutak, kako kaže, kada je odlučila da pozove policiju.

foto: Privatna Arhiva

Miloš već ima tri krivične prijave Sanelinu priču otkada je Miloša prijavila potvrđuje i rešenje suda od 5. juna u koje smo imali uvid. O njenim povredama svedoči i lekarski nalaz iz KBC „Zemun“, u kojem stoji: - Zadobila je povrede po vratu i rukama i oguljotine u visini obe podlaktice. Stavljen joj je okovratnik i MUP je obavešten. Kako saznajemo, ovo nije prvi put da je Stojković prijavljivan za nasilje u porodici. Prema našim saznanjima, on u tužilaštvima već ima prijave za nasilje u porodici, ali i za drogu i ugrožavanje sigurnosti. foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs/Blici/Foto Printscreen/Facebook/Privatna arhiva

Kurir