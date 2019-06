SENZACIONALNA PONUDA U TRAVELLAND-U: LUKSUZNI PORTO CARRAS UZ POPUSTE DO 52%

Dugo iščekivano leto je napokon stiglo. Ukoliko još niste isplanirali letovanje, ne brinite jer „Travelland“ već više od dve decenije to čini umesto vas! Iz sjajne ponude izdvaja se luksuzni Porto Carras hotelski kompleks za koji su vam obezbeđeni popusti do čak 52%!

Oko 110 km od Soluna nalazi se nesumnjivo najpopularnije letovalište Sitonije – Neos Marmaras. Iako je malen i ušuškan gradić, definitivno je letovalište o kom se priča. Simpatično raspoređen na tri okolna brda, centar je dešavanja na Sitoniji pa ovde svi mogu da pronađu nešto po svom ukusu, bilo da se radi o zabavi, gastronomiji, luksuzu, plažama...

Pored Neos Marmarasa izgrađen je veliki hotelski kompleks – Porto Carras, na čak 4 500 ha i 10 km uz more, sa mnoštvom plaža i uvala. Sastoji se iz tri hotela i luksuzne vile: Vilage Inn, Sithonia i Meliton. Kompleks ima sopstvenu marinu, najveću u jugoistočnoj Evropi, veliku privatnu plažu, sopstveni vinograd, najveći teren za golf u Grčkoj, dva nadaleko poznata spa centra sa bazenima sa grejanom morskom vodom, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom... Za one koji i tokom odmora vole da budu aktivni omogućeni su uslovi za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, a tu su i fitnes centri, ronilački, jahački i jedriličarski klub. U restoranima se služe specijaliteti domaće i mediteranske kuhinje, a gosti se uz omiljeno piće mogu opustiti u nekom od barova. Za neizostavan noćni provod tu su diskoteke, a za mališane dečji klubovi i igrališta.

Bilo da izaberete Porto Carras Meliton ili Porto Carras Sithonia, kvalitetna usluga, ljubazno osoblje i odličan provod su zagarantovani. Oba hotela su iz kategorije 5* i raspolažu velikim brojem soba različitog tipa, a sve su luksuzno opremljene i komforne.

U turističkoj agenciji „Travelland“ aktuelna su neverovatna sniženja pa u ovim prelepim elitnim hotelima možete letovati uz popuste do čak 52%! U najluksuznijem hotelu čitavog kompleksa, Porto Carras Meliton možete odsesti po ceni već od 926€ za 7 noći uz uslugu noćenje sa doručkom, pri čemu je smeštaj za jedno dete do 12 godina gratis! U kompletno renoviranom hotelu Porto Carras Sithonia možete uživati po ceni već od 1144€ za 7 noći uz all inclusive uslugu, a smeštaj za jedno dete do 12 godina je gratis! Za ovaj hotel aktuelan je i dodatni popust od 5% za celokupne uplate za polaske od 31.7. pa na dalje.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

