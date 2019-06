HTEO SAM SA PROZORA DA SKOČIM, ALI SAM SE UPLAŠIO DA ONAJ GORE NE PRIMA SAMOUBICE: Užasno priznanje o najgorim trenucima Džeja Ramadanovskog!

Džej Ramadanovski priznao je da je imao toliko teške trenutke u životu, da je pomišljao i da se ubije. Kako je sam rekao, ipak je stavio prst na čelo, pa došao do zaključka da ga Bog neće primiti ako digne ruku sam na sebe.

"Na aerodromu sam zakačio neku bakteriju, sačuvaj Bože. Nisu blesavi ovi što nose maske! Tada sam imao problem sa plućima. Doktori su našli senku na plućima, a ja sam bio ubeđen da imam rak i da neće da mi kažu. Dok nisu stigli rezultati analiza, živ nisam bio. Znaš, ćale mi je umro od pluća, daleko bilo. Zbog toga sam hteo da se ubijem, da se ne mučim. Ma hteo sam kroz pozor da skočim, ali sam se uplašio. Ne skoka, nego toga da onaj gore neće hteti da me primi jer samoubice ne prima. Ljudi u bolnici su me prepoznavali. Sećam se jedne žene koja je plakala kad me je videla. Rekla mi je: Joj, malo radosti u ovim mojim mukama! Sad mi je lakše kada sam videla Džeja. Dobro je da sam odustao od skoka jer su me doktori izlečili. To je bio moj najveći strah u životu", ispričao je Džej, a preneli su mediji pisanje "Vipa".

Pevač je rekao da je imao sreće da "padne" u ruke dobrog doktora, koji je isto tako bio oduševljen da baš on može da leči takvu pevačku legendu.

"Ovo posle, sa srcem, nije bilo ništa! Doktori Babić i Đukanović su mi rekli da mogu da se operišem ovde, ali ako imam uslova da to bude u Austriji, bolje da idem tamo. Tako je i bilo. Sve pripreme su vodili dr Laufer, dr Gremal i dr Mateus, ali, ništa bez našeg doktora Dejana Markovića, koji je tamo bio na specijalizaciji. Zezali smo se da je srećan što mu je Džej zapao! Eto, zahvaljujući timu fantastičnih lekara, ja sam dobro. Idem redovno na kontrole u Beč, dobro se osećam i lekari su zadovoljni. Hvala Bogu, ne dam se još", ispričao je pevač.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, Vip / Foto: Dragan Kadeć

Kurir