KAD ČUJEM TAJ AKCENAT, MOGU DA PADNEM U NESVEST: Milici Pavlović najbolji frajeri nisu u SRBIJI, obožava muškarce iz ovog mesta!

Milica Pavlović priznala je da najboljim "frajerima" smatra muškarce iz Crne Gore.

Pevačica je rekla da joj se najviše dopada njihov akcenat, zbog kog bukvalno može da padne u nesvest.

foto: Damir Dervišagić

"Opasni su oni frajeri, ali pazim se ja", kroz osmeh je rekla pevačica i objasnila da joj niko nije prišao na bezobrazan ili nekulturan način.

"Ne, ne, niko me nije muvao s tom čuvenom forom: "Đe se kupaš?". Kada to rade, veoma su vaspitani i momci su za primer", rekla je Milica, koja je objasnila zbog čega je najčešće u ženskom društvu.

"Ja nisam asocijalana i obožavam svoje prijatelje. Družim se sa uspešnim, lepim i nasmejanim ljudima i nije moja krivica što mi je takvo okruženje. Oko mene su isključivo lepe, pametne i uspešne žene. Veoma sam ponosna na njih i pokazujem ih svima. Tako i moji pratioci na društvenim mrežama mogu da ih vide u mojim objavama i ne mislim da to bilo kome treba da smeta", iskreno je rekla Pavlovićeva.

foto: Damir Dervišagić

Milica ima sjajnu liniju, ali priznaje da voli da jede jasno uveče.

"Trudim se da pazim, ali nekada mi ne uspeva. To kod mene ide ovako, do devet uveče pazim, posle ne. Zbog posla, odnosno treće smene koju radim, ne mogu da noću da pazim šta jedem. Kada završim a nastupom, oko tri-četiri ujutru, jedem sve što mi padne pod ruku i onda me to posle skupo košta. Međutim, ne žalim se dok sam mlada jer sav višak brzo skinem, ali kada dođem u neke zrelije godine, mislim da ću imati problem", rekla je pevačica.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/Alo, Foto: Nemanja Nikolić

Kurir