NE PLAŠIM SE KARLEUŠE, ISPRIČAĆU SVE PIKANTERIJE SA DUŠKOM! Ova pevačica bila je sa Jeleninim mužem, a sad ulazi u Zadrugu 3 i razvezaće jezik (FOTO)

Zadruga 2 se još nije završila, a već se uveliko spekuliše ko će biti učesnici treće sezone Zadruge! Jedna od njih je i neafirmisana pevačica Marija Melcer, za koju se po gradskim kuloarima pročulo zbog navodne afere sa suprugom Jelene Karleuše, Duškom Tošićem.

Ona je priznala kada i kako je navodno upoznala muža popularne koleginice, ali pikantne detalje, kako kaže, ipak čuva kao keca u rukavu, da ga, ukoliko zatreba, upotrebi u rijalitiju.

"Duško i ja smo se prvi put videli na jednom splavu, poznajemo se, ali ne bih sada o tome. Ja sam bila sa svojim društvom, on sa svojim, upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja i to je to. Biće prilike u "Zadruzi", pa ćemo više govoriti o tome" , rekla je Marija i potvrdila da je jedna od potencijalnih učesnica "Zadruge 3".

"Pregovori su u toku, ako uđem biće ludilo... Pokazaću neke svoje najlepše osobine, biću fina i smerna devojka. Šalu na stranu, moj motiv je da se afirmišem kao pevačica, dugo sam u ovom poslu, ali sam anonimna i mislim da je vreme da se posle jedne decenije i ja prikažem u nekom malo lepšem svetlu!", kaže Marija.

Na pitanje da li se plaši da bi priča o vezi sa Karleušinim suprugom mogla da joj pokvari plan da se predstavi u najboljem svetlu poručila je sledeće:

"Ne plašim se! Otvoreno ću govoriti o tome", samouvereno je rekla, dok suočavanje sa Karleušom smatra nemogućim.

"Ne verujem da je moguće da se Jelena Karleuša pojavi u rijalitiju! Mislim da ona o ovome i ne zna ništa, sve što bude trebalo da se zna - saznaće se. Zato, vidimo se u septembru!", zaključila je Marija.

