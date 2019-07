VODITELJKI SVI MOGU SA ULICE DA ZVERAJU U STAN! A ona samo zbog jednog spušta roletne! Dok se sprema bude i IGRANJA PRED OGLEDALOM! HIT!

Voditeljka Bojana Lazić otvorila je vrata svog doma, u kom živi sa sinom Matejom. Spremila je i posluženje kao prava domaćica, ali je priznala da nema mnogo vremena za kuvanje.

"Odmah sam vas dovela u kuhinju, što znači da sam domaćica. Znam sve da kuvam i to sam naučila kada sam postala mama. Ne postoji jelo koje ne umem da napravim, ali nažalost, nemam toliko vremena za kuvanje. Uglavnom spremam neke lagane večere", rekl je Bojana.

Na njenom frižideru se nalaze brojni magneti, a putovanja su joj, kaže, prava strast.

"Ovo je samo deo magneta. Putujem često, minimum jednom mesečno poslednjih četiri godine. Putovanja su za mene velika ljubav i veliki ventil. Na frižider sam takođe stavila i fotografije mog sina, sa raznih priredbi, rekreativnih. I naravno, tu se nalazi i fudbaler Mesi, bez njega ništa."

U dnevnom boravku često provodi vreme gledajući televiziju, ali i tražeći sebi greške, na veliko iznenađenje mnogih.

"U poslednje vreme često gledam sebe na TV-u, volim da hvatam neke svoje greškice, iako ne podnosim ni kada se vidim, ni kada se čujem, ali moram to da radim da bih napredovala", kaže Bojana, koja je zatim otkrila kako njen sin reaguje kada je vidi na malim ekranima.

"Ne voli da me gleda na TV-u i ne voli emisije koje vodim. Mateja je posvećen internetu i jutjuberima i često mi predlaže da ja postanem jutjuberka i influenserka, ali ja neći menjati profesiju, iako to on to zahteva."

S druge strane, kako je istakla, ona je i dalje i sama ostala dete u duši, te da još uvek ima neke navike koje je imala i kao devojčica.

"Isto se ponašam kao kada sam bila devojčica. To je neverovatno. Kada se spremam za izlazak i dalje igram ispred ogledala. Pošto se ovde u stanu sve vidi sa ulice, ja spustim roletne i uživam", otkrila je ona kroz osmeh.

U spavaćoj sobi nalazi udoban krevet, televizor i pregršt knjiga.

"Kada se Mateja zatvori u svoju sobu, ja dođem ovde, uživam, čitam knjige. Na polici se nalazi Matejina i moja slika i srce koje mi je on kupio na rekreativnoj nastavi na kojem piše 'najboljoj mami'. Imam puno knjiga. Planiram da napravim neku svoju mini biblioteku, ali ne uspevam. Ono što trenutno čitam jeste knjiga 'Kako sačuvati živce", ispričala je kroz osmeh ona.

Osim knjiga, voditeljka ima i dosta parfema, koji se nalaze svuda po stanu. Takođe, ova naizgled nežna plavuša trenira boks, te u stanu ima i bokserske rukavice koje se nimalo ne boji da navuče.

Kurir.rs/Blic/Foto: Instagram screenshot

