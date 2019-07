ABRONOŠA USRED SREDE: Pahuljica neće se*s s mužem zbog njegovog smokija

Drugari moji dragi, jedva sam čekala sredu, jer sreda je i meni, kao i vama, dan za nova uzbuđenja. Vi treperite jer priželjkujete svakakve pikanterije, a ja strepim hoće li vam biti dovoljno zanimljive. A ja, naravno, sve saznam, malo šta mi promakne, a i da se to desi, uvek pre ili kasnije saznam za to.

Najpre, ne mogu da se otrgnem od priče u vezi sa jednom našom glumicom koju ćemo zvati Pahuljica, pa ću njome i početi. Ona je tako nežna i mila i nema ko nije pao na njen šarm. Godinama je na sceni, povremeno se iz hobija bavi jogom i slikarstvom. Udata je za jednog našeg pevača koji važi za velikog šmekera. Visok, crn, krupan, ali im ne cvetaju ruže u ljubavi. Naime, Pahuljica samo naizgled deluje srećno i svoj brak predstavlja kao idiličan, ali je daleko od toga. To znaju samo njene najbliže prijateljice, i to bi tako i ostalo da se sama glumica jednom nije izlanula pred poznanicima o problemu sa mužem. Obožava seks, ali ne praktikuje ga često jer njen partner ima mali polni organ. Kad kažem mali, mislim baš mali, kao smoki. Slučajno se jednom povela tema i Pahuljica je nesmotreno pričala o tome, pa uporedila ponos svog muškarca sa smokijem. Naime, ta njena nesmotrenost desila se pre nego što su se venčali, u periodu raskida, a što se kasnije predomislila, niko pojma nema. Ne bi me čudilo da Pahuljica ima nekog dečka sa strane da joj ispuni seksualne fantazije pošto joj je muž skoro pa neupotrebljiv za to.

Druga ličnost o kojoj vam pišem jeste jedna mlada voditeljka, važi za jednu od najzgodnijih. Odiše lepotom i mladošću, sposobna je, sama zarađuje, ali nikako da joj se posreći u ljubavi. Zvaćemo je Nesrećna. Voditeljka je dugo bila u ljubavi sa dečkom pre nego što ga je šutnula. Sve je delovalo savršeno dok nije saznala da ju je varao. Ono što ju je najviše povredilo jeste to što mu je pružila sve na dlanu, čak mu je od svog novca kupila i stan. U njemu je trebalo da žive zajedno, ali je na kraju presekla. Ranije je sumnjala da švrlja sa strane, ali se nije toliko sekirala zbog toga. Međutim, Nesrećna je u poslednje vreme slušala tračeve, koji su brzo došli do nje, a to je da je njen dragi vara sa jednom popularnom pevačicom, koja ima svog partnera. Kada je rešila da uzme stvar u svoje ruke i sve ispita, nije trebalo mnogo. Zatekla je dečka sa tom pevačicom i izbacila ih iz stana. Ne samo da je raskinula sa njim već je izgubila i stan, jer ga je prepisala na njegovo ime. On joj se čak nije ni izvinio za svoje postupke, već joj je rekao da se pakuje ako ne želi da je tuži...

Eto, pa oslonite se vi na ljubav. Ja ću, bogme, razmisliti dobro.

Do sledećeg našeg druženja, uz poljubac od mene, odoh da istražujem dalje.

Kurir.rs/ Foto: Ilustracija

