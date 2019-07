SEVERINA OTKAČILA MUŽA! Kurir saznaje: Igoru zalepila otkaz, pa našla PRAVOG PROFESIONALCA? SVE JE PUKLO!

Severina Kojić dala je otkaz suprugu Igoru koji je poslednjih meseci bio njen menadžer i nedavno zaposlila novog. Kako Kurir saznaje, u pitanju je Alen Ključe, koji organizuje koncerte i događaje po Hrvatskoj i regionu, a sa kojim je pevačica na pojedinim projektima i ranije povremeno sarađivala.

Snajka Dragana Kojića Kebe se na ovaj korak odlučila jer nije bila zadovoljna kako njen muž obavlja posao posle prekida njene saradnje sa dugogodišnjim menadžerom Tomislavom Tomicom Petrovićem.



"Severina je bila sigurna da niko bolje od njenog muža Igora neće voditi njenu karijeru. Doduše, to je najbolje radio njen bivši menadžer Tomica, ali kako su se razišli, pevačica jedva da ugovori neki nastup. Računi i troškovi se gomilaju, a posla nema dvooljno jer Igor nema dovoljno iskustva da bi vodio njenu karijeru. Uspeo je on da ugovori nekoliko nastupa, ali to je sve bilo slabo i nedovoljno za Severinine standarde i renome. Zato je nedavno odlučila da Igoru da otkaz i oslobodi ga te obaveze, te da zaposli profesionalnog menadžera kako bi se vratila na estradni kolosek", kaže naš izvor blizak pevačici.

On tvrdi da Seve ipak nije potpuno zanemarila Igora, već mu je ostavila zaduženje da bude njen kamerman za društvene mreže:



"Sve muzičke zvezde poslednjih godina se reklamiraju na društvenim mrežama i zato je Severini važno da snimci koje kači budu vrhunski, a Igor se u tome do sada jako dobro pokazao."



Inače, Ključe je poznat po tome što organizuje koncerte zvezdama poput Petra Graša, Doris Dragović, Prljavog Kazališta, a uspeo je da u Hrvatsku dovede i broje strane zvezde poput Tom Džonsa, Andrea Bočelija i drugih.



Ovim povodom pozvali smo njegovu produkcijsku kuću, ali se na broj telefona istaknut na zvaničnoj Fejsbuk stranici niko nije javljao. Takođe, kontaktirali smo i sa Draganom Kojićem Kebom, s obzirom na to da Seve ne komunicira sa srpskim medijima, ali njegov broj je bio nedostupan.

BROJKE

47 godina ima Severina 32 godine ima Igor 4 godine su u braku

Još se traži

Seve u krizi posle raskida s Tomicom

Otkako je početkom ove godine prekinula saradnju sa Tomicom Petrovićem, koji joj je bio menadžer punih 17 godina, više puta se pisalo da Severini posao ne ide kao nekada. Na novom albumu, u koji je inače mnogo uložila, nijedna pesma se nije izdvojila kao veliki hit, ima znatno manje nastupa nego ranije, a tu su i ogromne rate za kredite koje mora da plaća, o čemu je Kurir već pisao.

Rođendanska čestitka

Igore, Bog te stvorio samo da te volim!

Severina Kojić možda nije zadovoljna muževljevim menadžerskim umećem, ali u braku sa njim je očigledno srećna, bar ako je suditi po njenim objavama na društvenim mrežama. Pevačica je juče mužu emotivnom porukom čestitala rođendan.



"Stvorio te Bog samo mog da te volim, nebo kaže da bez tebe ne postijim, odneo mi s lica smeh ko god je tija, a ti si to, a ti si to promenio. Srećan rođendan, anđele moj dragi, hvala ti za sve", napisla je pevačica na Instagramu.

