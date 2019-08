DO 60% POPUSTA NA NAJBOLJE GRČKE HOTELE!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Uz popust do 47%, 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete obezbediti po ceni od 475€!

foto: Promo

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. I za ovaj hotel je aktuelan popust do 47%, pa 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti samo 395€!

foto: Promo

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Hotel poseduje restorane u kojima možete probati brojna mediteranska i internacionalna jela, kao i barove, veliki bazen, kompletno opremljenu teretanu, ronilački centar i teren za odbojku na pesku. Uz specijalnu ponudu – all inclusive po ceni polupansiona, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti samo 453€!

foto: Promo

Na zelenilom bogatoj padini u okolini Tripitija nalazi se Alexandros Palace Hotel 5* . Ovaj izuzetno lep, prijatan i komforan hotel “village” tipa sastoji se iz desetak manjih objekata i poseduje privatnu plažu, velnes centar i teniski teren. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru, koji obuhvata hidromasažnu kadu, zatvoreni bazen i parno kupatilo. Ponuda hotela uključuje takođe otvoreni bazen i odvojeni bazen za decu. Aktuelan je popust do 22%, pa 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni već od 486€!

foto: Promo

U naselju Kriopigi, u vrtu okruženom borovima i maslinama, smešten je Kassandra Palace Hotel 5*. Bogat je mnoštvom sadržaja za posetioce svih uzrasta: veliki i dečji bazen, frizerski salon, spa centar sa saunom, hamamom i đakuzijem, restorani, barovi, dečje igralište... Sobe su svetle i prozračne i poseduju privatni balkon. U ovom hotelu možete odsesti uz popust do čak 37%, a cena za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih se kreće od 585€, a za celokupne uplate možete ostvariti dodatnih 5% popusta!

foto: Promo

foto: Promo

Odmor iz snova bez sumnje je zagarantovan u Porto Carras hotelima. Hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu jedan je od najvećih i najluksuznijih kompleksa, ne samo Grčke, već čitave Evrope! Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu dužine oko 2km, teren za golf, jezero, SPA, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, uslove za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima, kafiće, diskoteke i barove, bazene, fitnes centre i brojne druge mogućnosti da svoj odmor učinite nezaboravnim. Izaberite jedan od luksuznih hotela ovog velelepnog kompleksa: Porto Carras Sithonia ili Porto Carras Meliton i uživajte uz cene snižene do 52%!

foto: Promo

U samom centru Pefkohorija, izuzetno popularnog letovališta, nalazi se Pelli Hotel 3*, ali uprkos tome uspeva da zadrži mirnu I prijatnu atmosferu. Gostima su na raspolaganju: restoran, barovi, dečji i bazen za odrasle, wireless internet, salon lepote i frizerski salon. Sobe su klimatizovane i poseduju sopstveni balkon. Za ovaj hotel je obezbeđen popust do 20%!

foto: Promo

Aristoteles Beach Hotel 4* je šarmantni hotel smešten u mirnom delu Atifosa, idealan za opuštajući odmor. Nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža prelepi pogled na more i privatnu plažu, koja je udaljena oko 300 m, a do koje se stiže mostom (preko ulice), stepenicama ili panoramskim liftom. Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju, gostima hotela su na raspolaganju: bazen, restoran, barovi, mini market, tereni za košarku i tenis, šah, kao i besplatan parking. Aktuelni su popusti do 60%, pa 7 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti 649€!

foto: Promo

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

