UBIĆE ME ŠTO SAM OVO REKLA: Toma je pre BATINA jedno zabranio Nadeždi, a pevačica priznala kako se sad OSEĆA! Sva u modricama!

Nadežda Biljić brutalno je prebijena od strane bivšeg dečka Tome Panića, a samo noć pre incidenta ona je govorila sve najlepše o njemu.

"Prosto se desilo, ne možemo jedno bez drugog i to je to. Tu postoje i emocije, ubiće me što sam ovo rekla, ali ja sam žensko i moram da pričam o emocijama", rekla je tada Biljićeva.

Prvo jutro nakon što je prespavala u stanu na Banovom brdu, gde se incident i odigrao, Nadežda je ustala u modricama.

"Sad se sve ohladilo i pomodrelo, sve me boli, ali biće bolje, nadam se", otkrila je Nadežda kako se trenutno oseća.

