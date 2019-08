ELMA TUŽI DIREKTORA GRANDA ZA UTAJU POREZA: Oteraću Sašu Popovića u ZATVOR! Nije mi platio album, a evo kako je UCENJIVAO vlasnike diskoteka

Pevačica Elma Sinanović podnela je krivičnu prijavu protiv direktora "Granda" Saše Popovića za krađu i krivično delo utaje poreza u njenom slučaju!

Naime, folk zvezda se u više navrata obraćala i državi i medijima, ali do pre mesec dana nije bilo nikakve reakcije.

- Saša je pozvan pre mesec dana po osnovu moje tužbe i prijave koju sam podnela protiv njega za utaju poreza i krađu! On je prvo 2000. godine trebalo da mi da novac od albuma "Ruka pravde" na ruke, kako stoji u ugovoru, ali taj novac nikada nisam dobila. Nakon toga me je zabranio u svim medijima. To mu nije bilo dovoljno, već je i moje nastupe zabranjivao ili je klasičnom ucenom vlasnika diskoteka meni otkazivao nastupe. To se dešavalo na taj način što on pozove vlasnika i kaže ako bude Elma pevala, nemaš nikoga od pevača iz "Granda", i tako je držao monopol na tom tržištu - počinje priču Elma i objašnjava da je i posle toga uspeo da uspostavi kontakt s njom.

Kako i sama priznaje, bila je naivna, pa je 2010. godine Popović uspeo da je ponovo prevari. Tada je potpisala ugovor da pristaje da ustupi vlasnička prava pesme "Tango", koju bi isključivo i samo ona izvela. Međutim, iako je Elma već snimila numeru, Popović ju je dao Milici.

- Negde krajem 2010. godine pozvao me je i rekao da je spreman da mi napravi veliki povratak na scenu. Došla sam i snimila pesmu "Tango", koju je kasnije dao Milici bez ikakvog objašnjenja! U toj pesmi se i dalje čuje moj vokal u pozadini, kao i Ivane Selakov, koja mi je pevala prateće vokale. Onda sam odlučila da ga krivično gonim! Popović je pozvan na saslušanje i krenuo je proces. Saša će završiti tamo gde mu je i mesto, iza rešetaka - završava priču Sinanovićka.

Popović sabotirao Elmin nastup u Novom Sadu

Saša je pre godinu dana sabotirao Elmin nastup u Novom Sadu! Naime, muzičari koji su te večeri pratili Sinanovićku zaposleni su u "Grandu", a pevačica čvrsto sumnja da je Popović minira preko njih.

- Te večeri je prvo iznenada otkazalo ozvučenje! Nakon toga nisu znali moje pesme, koje je publika uglas pevala. Sve je to vrlo sumnjivo i zbog lošeg iskustva sa Popovićem mislim da on stoji i iza toga. Znam da on mene smatra čovekom drugog reda i tamo nekom Pazarkom - tvrdi Elma.



Brena nije htela da mi pomogne!

Elma Sinanović se nakon poslednje svađe sa Sašom Popovićem obratila za pomoć suvlasnici "Granda" Lepoj Breni.

- Moj suprug i ja smo pozvali Brenu da joj objasnimo o čemu se radi. Ona nam je tom prilikom rekla da nema nikakve veze sa tim i da se ona Saši ne meša u posao jer je on jedini odgovoran kao direktor. Uglavnom, odbila je da nam pomogne - tvrdi Elma.

