DRAMA NA SVADBI! LILA JE SUZE I KUKALA! UZELA NOŽ I HTELA DA PRESUDI SEBI?! Milijana pokušala da se ubije na svadbi?! Komšinica otkrila ŠOKANTNE detalje o mladoj

Na svadbu Milijane Bogdanović i Milojka Božića pre dva dana nije došao niko od njegove rodbine, a sa Milijanine strane prisutna je bila jedino njena baka. Mladu je veoma pogodilo što njeni mama i tata nisu došli da budu uz nju na njen najvažniji dan, pa je u jednom trenutku kada su je stigle emocije, navodno htela i da se ubije, ali su je prijatelji odgovorili od takve ideje.

Naime, Milijana se, do poslednjeg trenutka nadala da će se u Milojkovom dvorištu pojaviti njeni roditelji, ali kako se to nije dogodilo, mlada je bila veoma nesrećna i više joj nije bilo do života.

foto: Zoran Šaponjić

Milijana je znala da njeni roditelji ne podržavaju vezu sa Milojkom, međutim, mislila je da će oni na kraju popustiti i da će biti uz nju na dan svadbe. Sve vreme se tresla i gledala ka kapiji, ali oni se do kraja nisu pojavili. U jednom trenutku, kada je malo popila i kada su je stigle emocije, rekla je da je njen život promašen i da želi da se ubije, pa je sa nožem u rukama pokušala da izađe iz lokala, ali su je u tome sprečili najbolji prijatelji - priča izvori dodaje da su Bogdanovićkini bliski ljudi jedva smirili i odgovorili od sulude ideje:

- Dok je pričala o ocu i majci, lila je suze i u jednom trenutku je uzela nož želeći sebi da presudi. Kukala je da je veoma nesrećna i da šta god uradi, njenim roditeljima ne odgovara. Mnogo je boli to što je se oni nje stide.

Navodno su joj prijatelji brže-bolje oteli nož iz ruke i sve vreme su je tešili i govorili da će na kraju sve biti dobro, te da će njeni prihvatiti Milojka za zeta. Nakon ovako jezive scene njeni bliski bili su navodno sve vreme uz nju, bukvalno je nisu ispuštali iz vida jer su se plašili da ne oduzme sebi život.

Iako je još mlada, Milijana je dosta toga prošla, pa je tako navodno zbog partnera koji ima 60 godina i svađe sa roditeljima već dva puta pre Milojka pokušala da se ubije. Mlada Bogdanovićka je sklona samopovređivanju, kako tvrdi njena komšinica koja je čitav život poznaje i koja je bila prisutna Milijaninim ispadima.

foto: Zoran Šaponjić

- Milijana i taj čovek su bili zajedno oko pola godine, a kada ju je ostavio, pokušala je da se ubije. Nagutala se lekova i pala! Ubrzo su je pronašli u besvesnom stanju i uspeli su da joj spasu život - rekla je Milijanina komšinica.

- Međutim, to nije jedini trenutak u kom se Bogdanovićka samopovređivala. Ona je jednom prilikom zbog iste neuzvraćene ljubavi i svađe sa roditeljima udarala glavom o prozor. Udarci su bili toliko jaki da je razbila staklo, koje joj je iseklo glavu, i tada je završila u bolnici.



Milijana i Milojko se nisu odglašavali povodom ove situacije.

foto: Zoran Šaponjić

