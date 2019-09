KARLEUŠA DOŠLA GLAVE VRANJEŠU: Ognjen nije imao izlaza, SADA JE SVE GOTOVO! Mesečno će plaćati 3.000 EVRA!

Ognjen Vranješ je od ponedeljka zvanično slobodan čovek.

Fudbaler grčkog kluba AEK razveo se od supruge Danijele, s kojom je bio osam godina u braku, zbog afere s Jelenom Karleušom. Dojučerašnji supružnici su rešili da stave tačku na brak, pa su sporazumno, u prisustvu advokata, okončali zajednicu koja je ionako bila turbulentna. Njih dvoje imaju jednu ćerku, zbog koje su odlučili da ostanu u korektnom odnosu, a dogovorili su se da sportista plaća alimentaciju od 3.000 evra mesečno.



- Ognjen i Danijela više nisu u braku. Sada su slobodni i mogu da se posvete svojim životima. Proces koji je trajao nekoliko meseci okončan je u ponedeljak. Sve je prošlo kako treba jer se i jedna i druga strana složila da je za njih nabolje da ne budu u formalnoj zajednici.

Poslednjih godina su imali tenziju i nikako nisu mogli da funkcionišu kao bračni par, a kap koja je prelila čašu svakako je Ognjenova veza sa folk zvezdom. Danijela to nije želela da toleriše i odmah je podnela papire za razvod. Sada je slučaj zatvoren i zbog deteta su odlučili da ostanu u dobrom odnosu. Rastali su se na miran način i verujte da funkcionišu bolje nego u braku - priča naš izvor i dodaje da je Vranješ posvećen otac.



- Ognjen je prošao pakao nakon što je u medijima kao bomba odjeknulo da je u vezi s Karleušom. Ostao je bez žene, izbačen je iz reprezentacije, a morao je i da napusti Anderleht, fudbalski klub u kom je tada igrao. Sve mu je pošlo nizbrdo. Ali stvari se sada polako vraćaju u normalu. Vratio se u voljeni klub AEK, reprezentacija želi da ponovo igra za njih i sa suprugom je u boljem odnosu sada kada su se razveli, nego dok su bili zajedno. Ognjen gradi bolji život u Grčkoj, ćerka mu non-stop dolazi i sada je sve u najboljem redu - završava naš izvor.

Naša saznanja potvrdio je i Vranješ.



- Istina je da sam s bivšom suprugom stavio tačku na brak. Sada smo zvanično razvedeni. Moja bivša supruga ima barem malo dostojanstva, za razliku od nekih. Imamo divno dete i sve ćemo učiniti da zbog ćerkice budemo u odličnom odnosu - rekao je sportista za Kurir.

Ognjen Vranješ je u javnosti poznat kao veliki zavodnik, iako je do pre nekoliko dana bio oženjen. Nije samo Jelena Karleuša bila u vezi s njim. I njena koleginica Katarina Grujić je imala romansu sa sportistom. Bili su zajedno nekoliko meseci. Međutim, njihova veza nije dovela da bračnog brodoloma, iako su se u medijima pojavljivale slike na kojima se ljube.

Ognjen izričit

BIO SAM SA SVIM PEVAČICAMA S KOJIMA SAM HTEO!



Brojne su se hvalile da ih je na društvenim mrežama startovao upravo Vranješ. On je imao i komentar na to



- Pevačice me ne zanimaju. One sa kojima sam želeo da budem, s njima sam i bio. Te koje se hvale da sam ih jurio, to rade da bi skrenule pažnju na sebe preko mog imena, koristeći situaciju koja je tada bila aktuelna - prokomentarisao je Ognjen.